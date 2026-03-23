Mundo nicolás zepeda

Madre de Narumi entrega testimonio en juicio contra Nicolás Zepeda: “Jamás lo perdonaré, quiero que muera en la cárcel”

Por Miguel Buksdorf

23.03.2026 / 16:58

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En el quinto día del juicio en Francia, la madre de Narumi Kurosaki entregó su testimonio, relatando que intentó quitarse la vida en distintas ocasiones tras la muerte de su hija.

Este lunes continuó en Lyon, Francia, el juicio contra Nicolás Zepeda, chileno acusado por el presunto asesinato de su expareja japonesa Narumi Kurosaki, que habría ocurrido en Besanzón en diciembre de 2016.

En la instancia, Taeko Kurosakimadre de Narumi, entregó un testimonio en el que aseguró haber tenido intentos de suicidio.

“Pensé que Narumi había recibido un puñetazo. Para imaginar su dolor, también me golpeé la cabeza; quería matarme a golpes, pero no podía. Pensé en otros métodos. Me puse una toalla alrededor del cuello, apretándola con fuerza, pero tampoco pude morir así. Incluso, intenté saltar de un auto en marcha, pero, de nuevo, no tuve la suerte de morir”, reveló ante el Tribunal de lo Criminal del Ródano, según consignó L’Est Républicain.

“Perdí todos mis trabajos. No podía cocinar ni alimentarme. Incluso beber un vaso de agua era difícil. En dos meses, perdí 17 kilos. Dejé de lavarme; mi cabello me llegó hasta las caderas. No podía ver a nadie. Me encerré en mi casa. He pasado los últimos diez años prácticamente aislada“, dijo la mujer.

Taeko Kurosaki también contó que viajó a Chile seis meses después de la desaparición de Narumi, con la esperanza de encontrarla: “Cuando me encontré cara a cara con Zepeda en un puente, pareció sorprendido y luego desapareció entre la multitud. ¡¿Por qué?!”.

Tras esto, explotó en contra del chileno: “Jamás perdonaré a Zepeda, Narumi perdió la vida por culpa de ese hombre. Sí, es cierto, quiero matar a Zepeda. Este deseo siempre ha estado dentro de mí. Pero incluso si lo mato, no quedaré satisfecha”.

“Quiero que Zepeda se quiebre bajo el peso de su crimen y siga sufriendo en soledad, sufriendo en la mazmorra de su corazón, y quiero que muera en su prisión“, sentenció la madre de Narumi.

El juicio seguirá este martes 24 de marzo, donde se espera que declaren el novio de Narumi, el francés Arthur del Piccolo, y los padres de Zepeda.

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