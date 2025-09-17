Sospechoso principal del caso Madeleine McCann sale de prisión en Alemania y queda con tobillera

Christian Brückner dejó la cárcel de Sehnde tras cumplir siete años por la violación de una mujer de 72 años en 2005. Continúa bajo investigación por la desaparición de Madeleine en 2007; la fiscalía aún no formula cargos y rige la presunción de inocencia.

(Con información de EFE) – El alemán Christian Brückner, señalado por investigadores como principal sospechoso en el caso Madeleine McCann, salió de una prisión de Sehnde, en el norte de Alemania, tras cumplir siete años de condena por la violación de una mujer estadounidense de 72 años ocurrida en 2005 en Portugal.

De acuerdo con medios locales, Brückner abandonó el recinto en un vehículo conducido por su abogado. Pese a la libertad, seguirá sometido a control: deberá portar tobillera electrónica, presentarse de forma periódica ante la autoridad, fijar domicilio y no podrá salir del país. La ciudad de Sehnde le retiró el pasaporte y le entregó un documento de identidad válido solo en territorio alemán.

La Fiscalía de Braunschweig lo mantiene como sospechoso en la desaparición de la niña británica en 2007 en Praia da Luz. Los investigadores informaron en 2020 que trabajaban sobre la hipótesis de muerte, pero hasta ahora no reúnen pruebas suficientes para llevarlo a juicio.

El defensor del imputado ha denunciado una “campaña de prejuzgamiento” y recuerda que rige la presunción de inocencia.

Brückner registra antecedentes por delitos sexuales y robos. En el expediente del caso Maddie figura, entre otros elementos, el registro de su teléfono conectado a una antena cercana a la zona de los hechos el día de la desaparición; no obstante, esa información no ha permitido ubicarlo en la escena.