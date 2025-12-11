Luis Arce, expresidente de Bolivia, es detenido por presuntos actos de corrupción

El arresto, realizado por la División Anticorrupción de la Policía, ocurre poco más de un mes después de que Arce entregara el poder a su sucesor Rodrigo Paz Pereira.

(CNN en Español) – El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles en La Paz, sede del Gobierno, por presuntos actos de corrupción, informó el vicepresidente Edmand Lara en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Lara dijo que el arresto fue realizado por elementos de la División Anticorrupción de la Policía.

“Lo habíamos dicho en una oportunidad. Luis Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia”, agregó.

CNN también contactó a los ministerios de Gobierno y de Justicia, así como a la Policía y a la Fiscalía de Bolivia, para pedir más información sobre el caso y los cargos contra el exmandatario.

Horas antes de que Lara publicara su video, María Nelda Prada, exministra de la Presidencia de Arce, dijo en sus redes sociales y en declaraciones a periodistas que tenía información de que el expresidente había sido detenido por posibles irregularidades, en las que rechazó que él tuviera alguna responsabilidad.

El arresto de Arce, del partido izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), ocurre a poco más de un mes de que terminó su mandato en Bolivia (2020-2025).

El 8 de noviembre, Arce entregó el cargo a Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien ganó la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, en la que compitió contra el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga.