Los lugares donde podrían ocurrir “sequías del día cero” durante esta década, según un nuevo estudio

(CNN) – Se pronostica que muchas partes del mundo sufrirán “sequías del día cero”, períodos de escasez de agua extrema y sin precedentes, que podrían ocurrir tan pronto como en esta década en ciertos puntos críticos, incluidas partes de América del Norte, el Mediterráneo y el sur de África, según un nuevo estudio.

Es bien sabido que el cambio climático, impulsado por la quema de combustibles fósiles, está desequilibrando el ciclo global del agua y provocando escasez. Lo que está mucho menos claro es cuándo y dónde se producirá una escasez extrema de agua.

La nueva investigación aporta respuestas, algunas de las cuales son sorprendentes, afirmó Christian Franzke, climatólogo de la Universidad Nacional de Pusan ​​(Corea del Sur) y autor del estudio publicado el martes en Nature Communications.

Los científicos utilizaron una gran cantidad de modelos climáticos para evaluar el momento y la probabilidad de las sequías de día cero. Se trata de “eventos de escasez de agua sin precedentes, eventos que no han ocurrido hasta ahora”, dijo Franzke. Es cuando “abres el grifo y no sale agua”, declaró a CNN.

Las sequías del día cero surgen de la confluencia de varios factores, entre ellos una escasez prolongada de lluvia, niveles bajos de los ríos y embalses reducidos, así como una demanda de agua en aumento para abastecer a las personas, las granjas y las industrias.

Casi tres cuartas partes de las regiones propensas a sequías, incluidas aquellas con importantes embalses, enfrentan un alto riesgo de sequías severas y persistentes para fines del siglo si los humanos continúan quemando combustibles fósiles que calientan el planeta, encontró el estudio.

Más de un tercio de estas regiones, incluido el oeste de Estados Unidos, podrían enfrentarse a esta situación ya en la década de 2020 o 2030. El hallazgo de que las sequías de día cero pudieran ocurrir tan pronto, con los niveles actuales de calentamiento global, fue “algo que nos sorprendió”, acotó Franzke, a pesar de que algunas ciudades ya se han acercado peligrosamente.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, enfrentó una grave crisis en 2017 y 2018 tras una de las sequías multianuales más severas registradas. Evitó por poco el desastre gracias a medidas extremas de ahorro de agua y a unas precipitaciones superiores a la media en 2018.

Chennai, en el sureste de la India, estuvo a punto de quedarse sin agua en 2019, debido a la escasez de lluvias monzónicas y al desplome del nivel de los embalses. El agua se transportaba en camiones cisterna a los barrios, y los residentes se vieron obligados a hacer cola durante horas bajo un calor sofocante.

Muchas ciudades están luchando actualmente para evitar el día cero, desde Teherán y Kabul hasta Ciudad de México y Los Ángeles.

Las ciudades corren un riesgo especial a medida que el crecimiento demográfico incrementa la demanda de recursos hídricos, ya sometidos a presión por el cambio climático y la mala gestión. Se prevé que las comunidades de bajos ingresos se vean afectadas de forma desproporcionada, según el estudio.

Se prevé que algunas partes del mundo, como el Mediterráneo, el sur de África, Asia y Australia, experimenten sequías de día cero más prolongadas, con menos tiempo entre cada una, lo que limitará su capacidad de recuperación, según el informe.

Esto puede tener efectos devastadores en la agricultura y los ecosistemas, y en algunas zonas especialmente afectadas, pone en duda “si la gente aún podrá vivir allí a largo plazo”, afirmó Franzke.

Los hallazgos apuntan a la clara necesidad de acelerar la transición hacia la energía limpia, comentó, así como de mejorar la gestión del agua (se desperdician enormes cantidades a través de tuberías con fugas, por ejemplo).

La investigación también debería orientar a la industria, añadió, señalando la proliferación de centros de datos y de fabricación de semiconductores que consumen mucha agua en zonas con estrés hídrico como Texas y Arizona.

Una limitación del estudio es que no incluye los recursos de agua subterránea en sus cálculos, ya que no se incluyeron en los modelos que utilizaron los científicos, pero Franzke señaló que tienen algunas medidas en su análisis para ayudar a tener esto en cuenta.

Richard Allan, profesor de ciencias del clima en la Universidad de Reading que no participó en la investigación, afirmó que se trataba de “una nueva evidencia importante de cómo surgirá la sequía a medida que el calentamiento climático se combina con las demandas de agua dulce por parte de las sociedades”.

La investigación es “una guía más que una predicción perfecta”, aseguró Allan a CNN, pero “pinta un panorama de un ataque creciente a los recursos hídricos desde múltiples frentes que ya está surgiendo”.