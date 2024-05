"Me dio terror" y "pensé que no la contábamos”: los crudos testimonios de los involucrados en el choque de trenes en Argentina

“Fueron 10 segundos de sacudida, un susto terrible. Cuando me di cuenta de que estábamos arriba del puente, me dio terror porque todo temblaba. Pensé que nos íbamos a caer”

De esta forma, Christian Maidana (32) relató a La Nación lo que fue el choque de trenes que se vivió en Argentina y que -hasta ahora- ha dejado 90 personas heridas.

El hecho se produjo durante la mañana de este viernes en el barrio de Palermo en Buenos Aires e involucró a un tren de pasajeros con uno vacío. Por ahora se siguen investigando las causas del incidente.

Lee acá: Choque de trenes deja decenas de heridos en Buenos Aires

Pero Maidana no fue el único pasajero que entregó su testimonio del accidente. “No sé qué pasó, yo creo que el maquinista se dio cuenta tarde de que había una locomotora, porque la frenada fue fuerte y larga. Realmente me asusté, fueron dos segundos en que pensé que no la contábamos”, contó al citado medio Juan Pablo Milano (28).

A través de redes sociales se comenzaron a viralizar registros del choque de trenes. Clarin, tuvo acceso a un video de uno de los pasajeros, donde se escucha a una mujer que relató lo sucedido: “Yo venía en el último vagón, estábamos casi todos sentados. Solo había un señor parado, que en el choque terminó golpeándose la cabeza contra una de las puertas”, contó.

Ahora, las autoridades trasandinas deberán investigar las causas que llevaron a este accidente de trenes en Argentina.