Los astronautas de Artemis II comparten las impresionantes primeras imágenes de la histórica misión

Las impresionantes fotografías fueron capturadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman, utilizando su dispositivo personal (una tableta con cámara) y ambas muestran la Tierra.

(CNN) – La NASA publicó las primeras imágenes tomadas por los astronautas a bordo de la cápsula Orion de la misión Artemis II durante su viaje a la Luna.

Las impresionantes fotografías fueron capturadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman, utilizando su dispositivo personal (una tableta con cámara) y ambas muestran la Tierra.

La primera fue descrita por el centro de control de la misión de la NASA en el Centro Espacial Johnson en Houston como un recordatorio de que, sin importar cuán lejos vayamos, seguimos siendo un solo mundo, observando, esperando y aspirando a más.

La segunda imagen fue tomada desde una de las ventanas de la nave Orion; otra vista de la Tierra descrita como un punto azul pálido visto a través de los ojos de la tripulación.

La Tierra se asoma tras una ventana de la nave espacial Orion. NASA

Las imágenes complementan a la perfección algunos comentarios de la especialista de misión Christina Koch durante una transmisión en directo con los medios de comunicación el segundo día del vuelo.

“Tras haber disfrutado de vistas increíbles del planeta Tierra, viéndolo entero a través de la ventana, saber que pronto tendremos vistas similares de la Luna me emociona aún más”, dijo. “Sabía que eso era lo que veríamos. Pero nada te prepara para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día y, además, con el resplandor de la Luna por la noche, con el hermoso rayo del atardecer. Y saber que vamos a tener vistas similares de la Luna… Estoy realmente emocionada”.

Durante la misma conversación, Wiseman comentó: “Hace aproximadamente una hora, el Centro de Control de Misión de Houston reorientó nuestra nave espacial mientras el sol se ponía tras la Tierra. No sé qué esperábamos ver en ese momento, pero se podía ver el globo entero, de polo a polo. Se veía África, Europa, y si uno se fijaba bien, podía ver la aurora boreal. Fue un momento espectacular que nos dejó a los cuatro sin palabras”.

Una de las primeras fotos publicadas de la misión muestra la Tierra desde la ventana de la nave espacial Orion, tras completar la maniobra de inyección translunar el 2 de abril. Se pueden observar dos auroras boreales en la parte superior derecha e inferior izquierda, y la luz zodiacal (abajo a la derecha) es visible durante el eclipse solar de la Tierra. Reid Wiseman/NASA. Reid Wiseman/NASA FOTOS: la histórica misión Artemis II a la Luna

Wiseman también comentó que las ventanas de Orion ya están sucias porque la tripulación ha disfrutado mucho mirando hacia afuera. Preguntó por los procedimientos adecuados para limpiarlas.

La tripulación estuvo ocupada tomando fotos durante un momento que incluía su primera comida juntos en el espacio, pero la pospusieron un poco para mirar hacia afuera y tomar fotos.

“Estamos disfrutando de una vista preciosa del lado oscuro de la Tierra iluminado por la Luna”, dijo Jeremy Hansen, astronauta y especialista de misión de la Agencia Espacial Canadiense. “Es fenomenal. Ninguno de nosotros puede almorzar porque estamos pegados a la ventana. Estamos tomando fotos. Reid dijo que ya no aguanta más”.