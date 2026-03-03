Mundo lollapalooza 2026

Lollapalooza Chile 2026 revela mapa oficial: Accesos, zonas gastronómicas y áreas inclusivas para su regreso al Parque O’Higgins

Por CNN Chile

03.03.2026 / 16:04

{alt}

El festival, que se realizará el 13, 14 y 15 de marzo, publicó el detalle de su decimocuarta edición con importantes novedades en oferta culinaria, ubicación de espacios premium y medidas de accesibilidad. Las entradas continúan a la venta en Ticketmaster.

Lollapalooza Chile 2026, que regresa al Parque O’Higgins tras siete años, dio a conocer el mapa oficial de su decimocuarta edición. El recinto contará con tres accesos principales —Matta, Rondizzoni y Tupper— que abrirán sus puertas a las 13:00 horas cada jornada. Los escenarios Banco de Chile y Cenco se ubicarán frente a la elipse, mientras que el Perry’s estará en el Arena y el Alternative y Lotus en el sector norte.

Novedades gastronómicas y espacios exclusivos

La oferta culinaria se amplía con más de 60 puestos distribuidos en seis food gardens y categorías que incluyen comida saludable, vegana, gourmet y sin gluten.

El festival incorpora patios temáticos como Lolla Street, Lolla Culinary, Sweet Lolla y Aldea Verde. Las zonas premium cambian de ubicación: Lolla Lounge y Platinum se instalarán cerca de la laguna, ofreciendo nuevas perspectivas del espectáculo. El Budgarden, con acceso solo para mayores de edad, estará disponible cerca de Matta y Tupper.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por #LollaCL (@lollapaloozacl)

Accesibilidad e inclusión

El programa de accesibilidad contempla carriles preferentes, intérpretes de lengua de señas en escenarios principales, una zona de pausa sensorial y rutas accesibles para personas con movilidad reducida.

Los asistentes pueden ingresar botellas reutilizables de hasta 500 cc y contar con puntos de hidratación distribuidos por el recinto. Kidzapalooza mantiene su espacio familiar con ingreso gratuito para niños hasta 10 años. Las entradas para los tres días o por jornada continúan disponibles en Ticketmaster.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

País "Fue en una reunión, el 3 de febrero”: Ministro Van Klaveren afirma que informó al futuro canciller Pérez Mackenna sobre el proyecto de cable submarino
Máximas podrían llegar hasta los 34°C en el centro del país: Revisa el pronóstico para tu ciudad
Lollapalooza Chile 2026 revela mapa oficial: Accesos, zonas gastronómicas y áreas inclusivas para su regreso al Parque O'Higgins
Tribunal condena a imputados por triple homicidio de carabineros en Cañete
Iván Moreira: "El presidente Kast dijo la verdad y defendió su honra"
ONG FIMA advierte que proyecto Dominga es "fallido" y cuestiona eventual favoritismo del nuevo gobierno