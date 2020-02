El coronavirus es una de las mayores preocupaciones a nivel mundial. Y es que nadie se esperaba la aparición y rápida expansión de este nuevo virus.

Sin embargo, el escritor estadounidense, Dean Koontz, parece haber anticipado el brote de este extraña enfermedad.

Lo anterior, porque en 1981 Koontz publicó el libro The eyes of darkness (Los ojos de la oscuridad, en español), el cual narra la forma en que un mortal virus llamado Wuhan-400 deja miles de muertos en el planeta.

En la trama, se dice que el virus fue creado en un laboratorio ubicado a las afueras de la ciudad de Wuhan, misma localización en la que apareció el coronavirus, y que el año en que se da la ficticia epidemia es en el 2020.

Sumado a esas coincidencias, el escrito señala que los síntomas del Wuhan-400 también son similares a los de una neumonía.

Pese a las mencionadas similitudes, aún hay algunos pasajes del libro que no se relacionan con el covid-19, ya que en The eyes of darkness, la mortalidad de la enfermedad es de 100% y quien se contagie de ella no supera las 24 horas de vida.