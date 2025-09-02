Letal ataque militar de EE.UU. contra barco venezolano deja 11 muertos: Trump acusa que embarcación transportaba droga

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la ofensiva y dijo que se trata de una escalada en la lucha contra el narcotráfico desde Venezuela, en una misión bajo el Comando Sur. La operación marca un giro agresivo en la política antidrogas de EE.UU. y podría tensar aún más las relaciones con Caracas.

(CNN/ CNN Chile) – 11 muertos dejó este martes un letal ataque militar ejecutado por Estados Unidos contra una presunta embarcación de drogas vinculada al cartel Tren de Aragua, según informó el presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense dijo que las 11 personas murieron en el ataque en “aguas internacionales”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, describió el “ataque letal” como realizado en el “sur del Caribe” contra “una embarcación de drogas que había partido de Venezuela”.

El uso de la fuerza militar contra carteles de la droga latinoamericanos representa una escalada significativa por parte del Gobierno de Trump y podría tener serias implicaciones para la región.

“Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un ataque militar contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur. El Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera designada por el Departamento de Estado, que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de homicidios masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y el hemisferio occidental”, escribió Trump en Truth Social.

“Que esto sirva de advertencia para cualquiera que piense en traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”, añadió.

En declaraciones antes de partir hacia México y Ecuador este martes, Rubio dijo que la “misión antidrogas” continuará.

“Vamos a combatir a los carteles de la droga que están inundando las calles de Estados Unidos y matando a estadounidenses”, afirmó Rubio.

Además, señaló que la ruta desde Venezuela es “común”.