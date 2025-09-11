Leones matan a trabajador de zoológico frente a turistas en Tailandia

El hombre, de 58 años, fue atacado mientras supervisaba la zona de animales salvajes en el Safari World de Bangkok. Visitantes presenciaron el hecho sin poder ayudar.

Un hombre de 58 años murió tras ser atacado por varios leones en un zoológico de Bangkok, Tailandia, mientras turistas presenciaban la escena sin poder intervenir, informaron las autoridades locales.

El hecho ocurrió en el Safari World, el mayor zoológico privado del país, ubicado en el distrito de Khan Na Yao. La víctima se desempeñaba desde hace casi 30 años como supervisor de la zona de animales salvajes.

“Los leones ya fueron encerrados en su jaula tras el incidente”, declaró Niruchpol Yothamat, superintendente de la policía local. Un trabajador del recinto comentó que nunca habían enfrentado una situación similar y que en el momento del ataque había cinco felinos en el área.

Testigos señalaron que los visitantes hicieron sonar bocinas para ahuyentar a los animales, pero estos no reaccionaron. El ataque dejó impactados a quienes recorrían el safari en ese instante.

Jason Baker, vicepresidente de la ONG PETA, lamentó lo sucedido y sostuvo que este tipo de tragedias “debería servir de advertencia”. En un comunicado, afirmó: “Es hora de que dejemos de tratar a los animales como objetos de exhibición y los tratemos como seres que merecen libertad y respeto”.

El zoológico abrió una investigación interna mientras las autoridades locales evalúan medidas para reforzar la seguridad en la interacción entre trabajadores y animales salvajes.