Las razones de este aeropuerto en Japón para cambiar su imagen e incluir a Hello Kitty

"Nuestro objetivo es aprovechar la popularidad mundial de los personajes japoneses de Sanrio y su parque temático”, declaró Sanrio en un comunicado.

(CNN) — No te preocupes si intentas abordar un vuelo a esta prefectura del suroeste de Japón y el destino del boleto dice Hello Kitty: sin duda estás en el avión correcto.

Oita, una pintoresca región conocida por sus aguas termales naturales en la isla japonesa de Kyushu, ha renombrado recientemente su aeropuerto de origen, el Aeropuerto Oita Hello Kitty, para atraer a fans y turistas.

El cambio de imagen, que durará seis meses y estará en despliegue desde ahora hasta el 13 de octubre, inyectará al aeropuerto, por lo demás tranquilo, una dosis extra de la ternura por excelencia del país, o “kawaii” en japonés.

Como era de esperar, Hello Kitty (que, por cierto, no es un gato) está por todas partes.

Los pasajeros que lleguen en el avión y se asomen por las ventanas recibirán su primer saludo del personaje japonés pintado en la pasarela de embarque. Al dirigirse a la cinta transportadora de equipaje, verán carteles de Hello Kitty arrastrando una maleta y viajando en un avión en miniatura.

El cambio de marca se basa en el entusiasmo por la Expo Osaka 2025 y busca ofrecer un destino alternativo a los ya congestionados, mientras Japón lidia con cifras récord de turistas. El auge turístico, que alcanzó la cifra récord de 10,5 millones en el primer trimestre de 2025, ha dado a la cuarta economía más grande del mundo un impulso necesario, pero también ha generado problemas para los locales.

“Esperamos animar a más turistas, especialmente a aquellos que suelen visitar destinos con mucha afluencia como Tokio y Kioto, a que viajen a Oita”, declaró a CNN el jueves un portavoz de la oficina de turismo del gobierno de la prefectura de Oita.

Oita está a aproximadamente una hora de Osaka en avión y a cuatro horas en tren.

Junto a Hello Kitty en el aeropuerto de Oita se encuentran amigos como My Melody, Little Twin Stars y Pochacco. Todos son personajes de Sanrio, la empresa de merchandising detrás de su universo de ternura.

¿Y por qué Oita? Sanrio gestiona un parque temático llamado Harmonyland en la prefectura. La compañía venderá llaveros y camisetas exclusivas de Hello Kitty en la terminal nacional.

“Además de atraer visitantes no solo de las principales áreas metropolitanas, como las regiones de Tokio y Kansai, sino también destacar el atractivo único de la prefectura de Oita y Kyushu, con sus aguas termales, naturaleza y gastronomía, nuestro objetivo es aprovechar la popularidad mundial de los personajes japoneses de Sanrio y su parque temático”, declaró Sanrio en un comunicado.

“Esperamos que este aeropuerto se convierta en un puente que conecte innumerables sonrisas”, declaró Aya Komaki, presidenta de Sanrio Entertainment, durante una reciente presentación, antes de promocionar el eslogan de Hello Kitty, escrito en una bandera que ella sostenía en carteles en el aeropuerto: “Hola, desde Oita al mundo”.

La prefectura de Oita se encuentra a unos 64 kilómetros al sureste de Fukuoka, la ciudad más grande de Kyushu, y alberga algunas de las ciudades onsen más codiciadas de Japón, como Beppu y Yufuin.

Sin embargo, es más popular entre los turistas locales que entre los internacionales. Casi el 80 % de los 530.033 visitantes registrados el mes pasado fueron viajeros nacionales.

El aeropuerto opera principalmente vuelos nacionales, pero también opera algunas rutas internacionales a Seúl, en Corea del Sur, y Taipéi, en Taiwán.

No es el primer aeropuerto que lleva el nombre de los personajes de dibujos animados más venerados del país, ya que el manga y el anime japoneses se encuentran entre las exportaciones más influyentes del país.