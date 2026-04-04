Las cartas Pokémon están desatando una ola de crímenes internacionales

El auge global de las cartas Pokémon ha desatado una ola de robos en tiendas y colecciones privadas, con delincuentes que en cuestión de minutos logran sustraer miles de dólares en mercancía fácil de ocultar y revender.

(CNN) – En la madrugada del 7 de marzo, dos ladrones rompieron un escaparate forrado de vinilo en una tienda de Graham, Washington. Las alarmas sonaron mientras llenaban varios contenedores grandes con la mercancía robada. En menos de dos minutos, se llevaron mercancía por un valor cercano a los 10.000 dólares.

El objetivo: las cartas Pokémon.

Esta no era la primera vez que la tienda del propietario Andrew Engelbeck, Next Level the Gamers Den, sufría un robo de cartas coleccionables. Ha ocurrido varias veces y los ladrones nunca han sido capturados.

“Los tres primeros años, cuando abrimos, no tuvimos ningún problema”, dijo Engelbeck, quien abrió su tienda en 2018. “Pero luego, cuando el mercado de los objetos de colección se disparó, la situación empeoró considerablemente”.

Desde la pandemia, el mercado de cartas Pokémon se ha disparado y, con él, un aumento vertiginoso de robos en todo el mundo. Solo este año, tiendas de coleccionables desde Las Vegas y Nueva York hasta Vancouver ( Canadá) y Nottingham (Inglaterra) han sufrido robos, con un total de más de 500.000 dólares en cartas robadas.

“Está surgiendo la práctica de dirigirse a las tiendas de cartas coleccionables para vender estas cartas (de Pokémon). Es preocupante cuando empezamos a ver una tendencia como esta”, dijo Paul Walker, sargento de policía en Abbotsford, Columbia Británica.

Está investigando el robo a una tienda de cartas Pokémon ocurrido en marzo, en el que se sustrajeron 25 000 dólares en cartas y se estima que los daños materiales ascendieron a 10 000 dólares. Los ladrones siguen prófugos. Walker indicó que los analistas criminales están investigando los mercados donde podrían haberse vendido las cartas.

Un niño mira cartas de Pokémon en un álbum de recortes el 18 de agosto de 2025 en Berlín, Alemania. Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

El valor de las cartas Pokémon, que se ha duplicado con creces en el último año, las convierte en un objetivo atractivo. Pero es su tamaño compacto lo que las convierte en un robo lucrativo que requiere relativamente poco esfuerzo.

“Los ladrones pueden llevarse un puñado de tarjetas, que pueden representar miles o decenas de miles de dólares, y guardarlas literalmente en su bolsillo”, dijo Nick Jarman, director ejecutivo de la Asociación de Tarjetas Coleccionables Certificadas. “La reventa es extremadamente rápida. Tienen una alta liquidez”.

Las víctimas no se limitan solo a las tiendas de coleccionables. En febrero, un creador de contenido de Pokémon conocido como PokeDean subió un video a YouTube mostrando su casa en completo desorden.

Tras unos días fuera, al llegar a casa encontró los estantes vacíos. Había sacado y volcado cajas y cajones de todas las habitaciones. Su portátil y sus consolas de videojuegos permanecían intactos, comentó.

Según él, los únicos objetos que le robaron fueron sus cartas Pokémon más caras.

“Hagan todo lo posible por mantener sus cartas Pokémon protegidas y a salvo, debido a la gran popularidad que tiene Pokémon actualmente”, les dijo a los espectadores en el video. “Hay gente malintencionada que quiere hacer este tipo de cosas”.

Detrás del frenesí

El reciente aumento de los robos podría estar relacionado con la celebración del 30 aniversario de Pokémon en febrero.

Pokémon fue creado originalmente por Tajiri Satoshi en Japón, inspirado en su afición infantil por coleccionar insectos. Los primeros videojuegos se lanzaron en 1996, y el juego de cartas coleccionables debutó ese mismo año. Las cartas llegaron a Estados Unidos casi tres años después.

Desde entonces, el valor de las cartas coleccionables más emblemáticas de la franquicia no ha hecho más que aumentar. El valor de las cartas Pokémon ha subido más del 145 % en el último año, y los compradores gastaron 450 millones de dólares solo en enero, según datos del sitio web de análisis de cartas coleccionables Card Ladder. En febrero, el influencer y luchador Logan Paul vendió una carta por la cifra récord de 16,5 millones de dólares.

Según expertos en coleccionismo, la influencia de las celebridades y la audiencia global de Pokémon han garantizado la longevidad de la franquicia y su enorme revalorización. La nostalgia, sumada a su popularidad actual, ha mantenido a Pokémon culturalmente relevante hasta el punto de convertirla en la franquicia mediática más taquillera de todos los tiempos.

“Es una demanda multigeneracional”, dijo Jarman. “No solo la tienen los niños, sino también los adultos que crecieron con ella, así que la demanda se renueva constantemente en lugar de desaparecer con el tiempo”.

En los últimos 20 años, las cartas de Pokémon han superado a las tarjetas deportivas y al índice bursátil S&P en un 3000%, según declaró en diciembre a CNN Goldin, director ejecutivo del mercado de cromos coleccionables.

“Como alguien que lleva más de una década interactuando con el mundo de las cartas coleccionables, siempre he sabido que puedes comprar un producto de Pokémon, guardarlo y tendrás números verdes”, declaró el coleccionista Greg Smith a CNN.

Smith ha presenciado de primera mano los efectos del auge de Pokémon. En 2021, compró seis cajas de sobres, o estuches que contienen 36 paquetes de cartas, de una colección llamada “Evolving Skies” por 900 dólares. Hoy en día, una sola de esas cajas selladas puede valer hasta 2500 dólares.

Mucho dinero y tiempo en la cárcel

Robar cartas Pokémon de alto valor puede generar grandes ganancias rápidamente, pero también puede acarrear una condena severa. En muchos estados, robar objetos con un valor superior a $1,000 se considera un delito grave. Muchos robos de cartas Pokémon superan ese valor.

Por ejemplo, Keith Wallis fue arrestado el mes pasado en Tallahassee, Florida, por 75 robos de cartas Pokémon en varias tiendas Target entre julio de 2025 y febrero de 2026. Se enfrenta a hasta 90 años de prisión por cargos de hurto mayor en tiendas, tráfico de bienes robados y lavado de dinero.

Según el fiscal general de Florida, James Uthmeier, Wallis metía las cartas coleccionables en sobres de condimento para tacos y solo pagaba por los sobres. Posteriormente, Wallis revendía las cartas Pokémon en eBay.

Pero atrapar a los ladrones es raro. Las tarjetas robadas son prácticamente imposibles de rastrear porque no tienen números de serie, dijo Jarman.

Cartas Pokémon en una tienda el 23 de enero de 2026 en Pasadena, California. El aumento del valor de las cartas Pokémon en los últimos años ha provocado una serie de robos en el sur de California, así como en Nueva York, Texas y Massachusetts en los últimos meses. Mario Tama/Getty Images

Engelbeck calcula que alguien intenta entrar a robar en su tienda en el estado de Washington una vez al trimestre. Tomando cartas en el asunto, ha implementado medidas de seguridad para disuadir a los posibles ladrones.

Ha equipado el complejo comercial con sus propias cámaras de seguridad, además de instalar sirenas y luces estroboscópicas que parpadean en rojo y azul para imitar las luces de la policía.

“He ahuyentado a varias personas” con las medidas de seguridad, dijo Engelbeck.

Las pequeñas empresas que se encuentran en el centro de esta ola de delincuencia no solo tienen que lidiar con los daños a la propiedad y la pérdida de mercancías, sino que los robos también han afectado su cobertura de seguro.

El aumento de los delitos relacionados con las cartas Pokémon ha provocado que las compañías de seguros sean menos propensas a asegurar las tiendas de cartas, según declararon a CNN propietarios de pequeños negocios. Engelbeck afirmó que solo encontró una compañía dispuesta a asegurar la mercancía de su tienda.

“Los robos están afectando gravemente a las pequeñas empresas”, dijo Engelbeck. “Están afectando a personas reales. No se trata de un delito sin víctimas en absoluto”.