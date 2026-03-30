Ladrones roban más de 400.000 barras de KitKat en Europa: 12 toneladas de chocolate desaparecidas

El cargamento, valorado en miles de dólares, fue sustraído de un camión que realizaba una ruta entre Italia y Polonia. La empresa Nestlé confirmó que el vehículo y su contenido no aparecen y que colabora con las autoridades.

(CNN) – Más de 400.000 barras de chocolate KitKat, equivalentes a 12 toneladas, fueron robadas de un camión en Europa. La empresa fabricante, Nestlé, informó que el vehículo realizaba una ruta desde una fábrica en el centro de Italia hacia Polonia cuando ocurrió el hurto.

El camión y su contenido siguen sin ser localizados, y las investigaciones continúan en colaboración con las autoridades locales.

Robo de carga en aumento

Cada barra es rastreable mediante números de lote en el empaque, por lo que KitKat solicitó a cualquier persona que encuentre una coincidencia alertar a la compañía.

Un portavoz bromeó: “Siempre animamos a la gente a tomar un descanso, pero los ladrones se han tomado el mensaje demasiado literalmente”.

Nestlé citó informes que advierten que el robo de carga está en aumento y se vuelve más sofisticado. El robo masivo de chocolate no es un caso aislado: en 2023, un británico fue sentenciado a 18 meses de prisión por robar 200.000 huevos de chocolate Cadbury.

Nestlé aseguró que el suministro no se ve afectado y que no hay riesgos para los consumidores.