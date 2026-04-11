“La próxima etapa, Marte”: Trump proyecta el futuro tras éxito de Artemis II

El mandatario estadounidense valoró el desempeño de la tripulación tras completar un viaje alrededor de la Luna y anticipó futuros pasos en la exploración espacial.

Luego de concluir con éxito su recorrido, la misión Artemis II finalizó con el amerizaje de la cápsula en el océano Pacífico, frente a la costa de California. La operación, que se desarrolló según lo planificado, marcó un nuevo hito en los vuelos espaciales tripulados al establecer registros de distancia y reunir material de relevancia científica.

Durante el retorno, uno de los momentos más críticos se produjo en la reentrada a la atmósfera, cuando la nave alcanzó velocidades superiores a los 38.000 kilómetros por hora.

Tras un breve corte en las comunicaciones, el comandante informó al centro de control en Houston que la tripulación se encontraba en condiciones óptimas, confirmando un código “green” para todos sus integrantes. “Houston, aquí Integrity. Los recibimos fuerte y claro”, señaló, seguido de un “Qué viaje. Estamos estables”.

Desde el ámbito político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó públicamente al término de la misión mediante un mensaje en Truth Social, donde destacó el desempeño de los astronautas. “¡Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II! El viaje fue espectacular, el aterrizaje perfecto y, como Presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso”, expresó.

En la misma línea, el mandatario adelantó que espera recibir a los integrantes de la misión en la Casa Blanca y planteó la continuidad del programa espacial con objetivos más ambiciosos. “Espero verlos pronto en la Casa Blanca. Repetiremos la misión y, la siguiente parada es Marte”, afirmó.

El vuelo, que contempló una órbita alrededor de la Luna, se desarrolló décadas después de las misiones del programa Apolo, consolidando una nueva etapa en la exploración espacial tripulada liderada por Estados Unidos.