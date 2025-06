La oscura red global de tortura de gatos por dinero

CNN investigó a fondo la red criminal que comercializa registros donde se muestran todo tipo de maltratos y torturas hasta matar a los felinos, una que tendría fuerte presencia en China pero que es consumida por personas de todo el mundo.

(CNN) – Todas las noches, después de regresar a casa del trabajo, Chen abre su computadora portátil y habla de su vida secreta como activista encubierto.

Desde su dormitorio en el este de China, pasa horas presenciando escenas demasiado gráficas para una película de terror y tratando de hacerse amigo de personas que serían sus enemigos jurados en la vida real.

Chen (un seudónimo para proteger su verdadera identidad) es parte de un equipo de detectives de Internet cuya misión es cerrar una oscura red global que mutila y mata gatos para obtener ganancias.

Una investigación exclusiva de CNN muestra que en el último año, estos grupos se han expandido en escala y popularidad en todo el mundo y se han trasladado a plataformas más comunes, como Telegram, X y YouTube.

Los consumidores de estos videos a menudo tienen un fetiche sexual por la crueldad animal, conocido como “zoosadismo”, y obtienen placer al ver el sufrimiento de animales indefensos, dijeron expertos a CNN.

“Se ha convertido en un fenómeno bastante internacional”, dijo Jenny Edwards, criminóloga y especialista en abuso sexual animal, con sede en Seattle. “Está ocurriendo con mucha más frecuencia de lo que la gente cree”.

Los activistas afirman que muchos de los torturadores de gatos residen en China, donde no existen leyes contra la crueldad animal. Protegidos por una aparente cultura de impunidad, graban videos para consumidores de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, el Reino Unido, Turquía y Japón.

CNN ha enviado preguntas al gobierno chino sobre este tema, hasta ahora sin respuesta.

De encubierto con los torturadores de gatos

Durante una investigación que duró meses, CNN se infiltró en algunos de los grupos de chat encriptados en China que promueven y distribuyen videos de tortura de gatos.

Los grupos de chat ofrecen una instantánea de un submundo donde la tortura se trivializa y se celebra como si fuera parte de un videojuego.

También se ha desarrollado una cultura de competencia entre los miembros para sugerir el estilo más ingenioso de abuso, creando al mismo tiempo héroes de los perpetradores.

CNN observó cómo los miembros intercambiaban historias de supuestas hazañas y proponían nuevas formas de depravación.

Chen estuvo en grupos similares. Durante años, ha estado viendo videos espantosos y entablando amistad con torturadores para reunir suficiente información y rastrearlos.

Es parte de una alianza de activistas llamada Feline Guardians, que esperan que llamar la atención sobre el tema presione a las fuerzas del orden a nivel mundial para que tomen más medidas, particularmente en China.

“China está experimentando actualmente una ola de maltrato a los gatos, desde estudiantes de primaria hasta ancianos que participan en él”, afirmó Chen.

Chen dice que el número de personas involucradas en redes con sede en China “está creciendo cada vez más” e incluye a extranjeros de fuera del país.

Los datos recopilados por Feline Guardians mostraron un aumento del 500% en los nuevos videos de tortura añadidos a los grupos chinos de Telegram que monitorean entre junio de 2024 y febrero de 2025, con una media de subida de un video cada 2,5 horas. En los dos primeros meses de este año, se han subido más de 500 nuevos videos de tortura, la mayoría de los cuales provienen de abusadores previamente desconocidos.

Parte de este contenido también está disponible en sitios web convencionales, incluyendo una cuenta de YouTube vista por CNN que contenía “listas de reproducción” con más de 800 videos de gatos asesinados. Tras una solicitud de comentarios de CNN, YouTube eliminó el canal y uno asociado por “infringir sus políticas”, y un portavoz declaró: “El contenido que muestra violencia o abuso hacia los animales no tiene cabida en YouTube”.

“Los tratan como celebridades”

A más de 5.000 millas de Chen en Londres, la activista de Feline Guardians, Lara, ha estado monitoreando la difusión global de este contenido.

“Todo empieza en China, y luego hay gente que imita estos vídeos de otros lugares, y tenemos niños que están expuestos a ello”, dijo Lara, que pidió utilizar solo su nombre de pila para evitar represalias online.

“Existe un impulso no solo por poder obtener la satisfacción de torturar horriblemente a los gatos, sino también por la retroalimentación y la notoriedad que reciben”, dide Lara, activista de los Guardianes Felinos.

Cuando Lara se enteró por primera vez del comercio de tortura de gatos, dijo que su reacción fue: «Seguro que esto debe estar exagerado». Pero muy pronto, se dio cuenta de la magnitud de esta oscura subcultura.

“Los tratan como celebridades”, dijo Lara. “Así que existe un impulso no solo por la satisfacción de torturar horriblemente a gatos, sino también por la retroalimentación y la notoriedad que reciben”.

Lara y Chen, junto con sus compañeros activistas, se mantienen en contacto constante a pesar de que la mayoría de ellos tienen trabajos diurnos; a menudo se quedan despiertos toda la noche en diferentes zonas horarias mientras intentan localizar a los torturadores.

Su trabajo de detective implica revisar cada fotograma del metraje, examinar el fondo en busca de pistas sobre la ubicación o la identidad y tratar de obtener información de sus datos bancarios si están vendiendo su contenido en línea.

“Al observarlo repetidamente, podemos determinar algunos detalles sobre su vida”, dijo Chen. “Luego, podemos realizar investigaciones locales”.

La mayoría de los grupos principales requieren grabar un video que los voluntarios no pueden hacer, es decir, sacar a un gato lleno de vida y torturarlo hasta la muerte.

Chen, uno de un grupo de detectives de Internet cuya misión es cerrar una oscura red global que mutila y mata gatos para obtener ganancias.

Cuando creen que están cerrando la red, también realizan entrevistas a personas locales y vecinos, en caso de que hayan presenciado o escuchado algo que pueda usarse como evidencia.

Chen a menudo se hace pasar por un zoosádico que intenta comprar material de tortura para ganarse la confianza de sus compañeros. Pero algunos grupos también exigen complicidad como criterio de entrada.

“La mayoría de los grupos principales requieren grabar un video que los voluntarios no pueden hacer, es decir, sacar a un gato lleno de vida y torturarlo hasta la muerte”, dijo Chen.

Aún así, en los últimos años, ha logrado ahondar tanto en las redes de tortura chinas que ha expuesto las identidades de más de una docena de perpetradores.

Tortura por orden

Entrar en el perturbador mundo de estas redes expone toda una subcultura con su propia terminología y estructura jerárquica.

En foros a los que CNN asistió en sitios web tradicionales, los miembros de la comunidad se refirieron a sí mismos como “amantes de los gatos”, en parte para burlarse de los verdaderos amantes de los gatos, pero también para disfrazar sus actividades.

Una vez dentro de las salas de chat dedicadas, a los creadores también se les llamaba a veces “eliminadores de gatos” o “maestros” y los consumidores que pagaban por los videos eran conocidos como “patrocinadores”.

En conjunto, parecen verse a sí mismos como justicieros cuyo objetivo es deshacerse de todos los “gatos malvados”, posiblemente también para proporcionar una falsa sensación de justificación para sus crímenes.

Los creadores incluso publicitan gatos específicos para “tortura a pedido”, lo que permite a los compradores seleccionar el animal, las herramientas y las tácticas para matarlo, todo por un precio.

“Estos videos muestran gatos siendo quemados vivos, han sido licuados en licuadoras”, dice Lara.

Se comparten carteles promocionales que muestran la foto, el nombre y la edad del gato, junto con su fecha de caducidad, indicando la fecha prevista para su sacrificio. Se insta a los patrocinadores a contactar con atención al cliente para obtener un presupuesto.

“Hay una mentalidad sádica y retorcida por parte de estos torturadores que intentan alargar la tortura el máximo posible”, afirmó Lara.

“Estos videos muestran gatos quemados vivos, licuados en licuadoras”, dijo Lara. “Ha habido casos de gatos desmembrados, con las tripas arrancadas y estiradas”.

El sufrimiento de los animales también se convierte en términos de búsqueda, incluido “T-Rex”, para los gatos a los que les han cortado las patas delanteras y solo pueden pararse sobre las traseras.

Un “fetiche que no puedo abandonar”

Un consumidor chino que paga habitualmente por este tipo de contenido violento y gratuito admite que le produce excitación sexual.

“Ver estos videos me da un placer mucho más fuerte que el sexo”, dijo Zhang, quien aceptó hablar con CNN por teléfono con la condición de que no usáramos su nombre real.

Zhang, un hombre casado de veinticinco años, dijo que comenzó a ver videos de tortura de animales cuando era adolescente, después de ver un informe al respecto en las noticias.

“Es solo este fetiche que no puedo dejar”, dijo Zhang. “Es mucho más difícil dejarlo que los cigarrillos”.

Hasta ahora, Zhang ha gastado miles de dólares comprando vídeos de tortura de gatos a través de las redes, que pueden costar desde unos pocos dólares hasta 50 dólares cada uno.

Agregó que su esposa “no sabe nada de esto” y que probablemente se divorciaría de él si lo supiera.

Zhang dice que no puede permitirse encargar los vídeos personalizados, cuyo precio es mucho mayor, a menudo superior a los 1300 dólares. Pero afirma que los demás miembros suelen ser “gente adinerada”, entre quienes, según él, se incluyen funcionarios, programadores y gerentes, algunos de los cuales comparten su ID de WeChat con su nombre, empresa o departamento gubernamental.

Zhang dice que en el mundo exterior es “bastante normal” y que nunca lastimaría personalmente a un animal, e incluso tiene gatos y perros rescatados como mascotas en casa.

Pero admite que disfruta viendo a las mujeres torturar a los gatos, especialmente si los aplastan con tacones altos.

“Han dicho que vendrán y despellejarán a mi perro, que matarán a mis mascotas y a mi familia”, dice Phaedra, activista independiente por los derechos de los animales con sede en EE. UU.

La criminóloga Jenny Edwards dice que el “motor principal” de este fetiche es el sadismo, una “desviación sexual” que consiste en “obtener excitación sexual al ver estos (videos) o sentir el dolor de la incomodidad y la humillación de ver a otro ser sufrir”.

“Es parte del comportamiento antisocial y psicopático”, añadió Edwards.

Ella dice que los zoosadistas a menudo ocultan sus tendencias a sus familias y amigos.

“Llevan una doble vida, porque tienen toda esta otra vida que mantienen completamente separada de todo lo demás que hacen”, dijo Edwards.

Algunos han amenazado con violencia física a los activistas que intentan exponer sus vidas secretas.

Phaedra, una activista independiente por los derechos de los animales radicada en Estados Unidos que pidió ser identificada solo por su primer nombre, dijo que fue víctima de doxxing (el proceso de revelar la identidad real de alguien) y que fue blanco de cuentas anónimas después de destacar contenido gráfico de tortura en X para incitar a los censores a eliminarlos.

Phaedra dice que también intentó alertar a los funcionarios chinos y estadounidenses.

Como venganza, algunos de los abusadores usaron la fotografía de Phaedra de su cuenta X para crear pornografía deepfake de ella, y uno incluso usó una foto de ella cuando era niña junto a gatos muertos y un cartel que decía “Voy por ti, Phaedra”.

“Dijeron que vendrían y despellejarían a mi perro, que matarían a mis mascotas y a mi familia”, dijo Phaedra.

En diciembre de 2024, también recibió amenazas de muerte y violación a través de X.

En un momento, ella estaba aterrorizada, pensando que descubrirían dónde vivía y entrarían por la ventana de su dormitorio, pero agregó que “ya no les tiene miedo”.

Chen, el voluntario encubierto, dijo que la mayoría de las personas que conoce en los grupos son hombres solitarios que se sienten abandonados por la sociedad, lo que sugiere que también están buscando conexiones dentro de estos grupos, unidos por su pasatiempo indescriptible.

Los describió como “incels” – célibes involuntarios – que se sienten rechazados por las mujeres y por lo tanto obtienen placer sexual al lastimar a un animal que la mayoría de las mujeres aman.

“Se están volviendo más elaborados en lo que hacen y mucho más metódicos”, dice Lara, activista de los Guardianes Felinos.

Los activistas dicen que algunos consumidores también se sienten atraídos por este contenido porque los gritos de un gato suenan similares a los de las mujeres o los niños, lo que genera temores de que las conductas en este submundo en línea puedan derivar en abuso de humanos.

“Se están volviendo más elaborados y mucho más metódicos”, dijo Lara de Feline Guardians. “Esto solo va a empeorar”.

Por ejemplo, Chen dijo que en 2024 surgió una misión repugnante para atacar una aplicación llamada “Street Cat”, que transmite en vivo gatos callejeros o en refugios para que los entusiastas de los gatos los vean.

Las cadenas piratearon los servidores de la aplicación para obtener las ubicaciones y ofrecieron una recompensa a quien atrapara un gato, lo descuartizara y luego arrojara los restos frente a las cámaras de la transmisión en vivo. Street Cat se negó a hacer comentarios a CNN.

En EE. UU., Feline Guardians también encontró evidencia de un cruce entre la tortura de gatos y grupos neonazis, incluido un grupo privado de Telegram llamado “The Eternal Reich” con más de 600 miembros, que mezclaba contenido de tortura con videos de abuso contra mujeres y publicaciones sobre ideología de extrema derecha.

Un miembro publicó una foto de él mismo sosteniendo dos gatos muertos frente a una bandera estadounidense.

Una fantasía a través de los gatos

Las empresas de redes sociales han recibido presiones por no hacer lo suficiente para evitar la proliferación de este tipo de contenido extremo y, en la mayoría de los lugares, ilegal.

“Las plataformas son redes sociales, principalmente plataformas con cifrado de extremo a extremo como Telegram”, dijo Lara. “Además, estos videos se comparten en otras redes sociales como X, Instagram y Facebook”.

A menudo, los consumidores potenciales son captados directamente por las redes de tortura a través de un mensaje directo.

“El desafío es que no tenemos una forma cohesiva de atacarlo”, dice Jenny Edwards, criminóloga y especialista en abuso sexual animal.

Si han comentado un video explícito en YouTube o Facebook, podrían recibir una invitación a grupos gratuitos de Telegram con miles de miembros. Quienes deseen contenido más depravado o quieran pedir algo específico pueden unirse a grupos de Telegram más pequeños y extremos.

“Definitivamente hay que restringirlo, y gran parte de ello puede y debe ser restringido por el proveedor de redes sociales”, dijo Edwards. “El desafío es que no tenemos una forma cohesiva de abordarlo”.

Edwards dijo que en la mayoría de los países la legislación es demasiado débil e inadecuada para abordar el alcance de estos delitos, y que las autoridades deberían presionar a las empresas tecnológicas para que hagan más.

CNN envió múltiples solicitudes de comentarios a los gigantes tecnológicos sobre su enfoque de este tema.

“El contenido que promueve o glorifica la violencia está explícitamente prohibido”, declaró un portavoz de Telegram, y “cualquier grupo, canal o usuario que distribuya contenido violento será baneado de inmediato”. Cientos de moderadores que utilizan herramientas de IA eliminan “millones de contenido dañino cada día”, añadió.

En enero, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerburg, anunció cambios radicales en las políticas de moderación en línea de Facebook, incluyendo la reducción de la verificación de datos, aunque reconoció que, como resultado de estos cambios, aparecería contenido más dañino. Meta se negó a hacer comentarios a CNN, salvo para mencionar sus políticas, que incluyen la eliminación de contenido “particularmente violento o gráfico”.

X, que también redujo la investigación tras la adquisición de la red social Twitter por parte de Elon Musk en 2022, no respondió a las preguntas de CNN sobre este tema.

En China, que tiene algunas de las restricciones de Internet más estrictamente controladas del mundo, los censores rara vez eliminan contenidos sobre tortura de gatos, dijo Chen.

“En la mayoría de los casos, no existe supervisión al respecto”, dijo Chen. “La censura en China del contenido político y la pornografía es muy estricta, pero en el caso del maltrato animal, prácticamente no se ha establecido un umbral”.

Los medios estatales han informado sobre múltiples casos de maltrato a gatos en China en los últimos años, pero la mayoría alegó que los perpetradores no enfrentaron ninguna consecuencia legal.

Otros países con leyes sobre crueldad animal han realizado múltiples arrestos de torturadores de gatos en los últimos años, incluidos Estados Unidos, Canadá y Turquía.

En el Reino Unido, dos adolescentes fueron acusados ​​recientemente de causar sufrimiento animal, después de que un par de gatitos fueran encontrados muertos y mutilados en el noroeste de Londres el 3 de mayo. La policía local también escribió una carta a las escuelas de la zona, advirtiéndoles del aumento de denuncias de jóvenes que cometen actos de crueldad animal.

En Turquía, conocida por su abundancia de gatos callejeros, cinco miembros de una red de tortura de gatos fueron arrestados en enero de 2024 por “maltratar gatos y participar en propaganda organizativa”. Se realizaron más arrestos en febrero y septiembre del año pasado, incluyendo uno por “torturar a un gatito”.

“En Turquía, dentro de estos grupos, hay hasta 15.000 miembros, posiblemente incluso más”, dijo Lara. “Así que estas redes se están extendiendo e imitan lo que las mismas redes en China han estado haciendo”.

El Ministerio del Interior turco no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Los activistas afirman que el papel de la legislación y la aplicación de la ley es crucial para desmantelar estas redes. Casos de gran repercusión en los últimos años incluyen una red de tortura de monos originaria de Indonesia, que fue descubierta y desmantelada en 2023. El británico Adam Britton también fue encarcelado en agosto de 2024 por torturar y abusar sexualmente de decenas de perros en Australia y compartir los videos en Telegram.

Peter Li, profesor asociado de política del este de Asia en la Universidad de Houston-Downtown y especialista en políticas chinas de Humane Society International, dice que China es el único país industrializado importante que no tiene leyes integrales contra la crueldad.

“Es hora de que China adopte una ley contra la crueldad”, dijo Li, aunque admitió que se trataba de “un tema políticamente desafiante”.

Li dijo que se han presentado múltiples propuestas durante las últimas dos décadas al parlamento títere de China, la Asamblea Popular Nacional, pero nunca han progresado, en parte debido a temores de que pudieran obstaculizar la industria agrícola y debido a una falta cultural de preocupación por el bienestar animal entre la generación mayor de China.

Pero con el creciente número de mascotas en China (más de 120 millones solo en áreas urbanas), la presión para legislar sobre la protección de los animales, especialmente por parte de los dueños de mascotas más jóvenes, probablemente sólo aumentará.

Más allá del sufrimiento animal, Li afirma que permitir que esta tendencia se agrave también tiene “amplias consecuencias sociales”. “Se fomentarían comportamientos imitadores”, dijo Li. “La mayoría del público son jóvenes, y se desensibilizarían”.

En 2024, los medios estatales chinos informaron sobre al menos cuatro casos separados de estudiantes universitarios que presuntamente torturaron gatos.

China Daily, el periódico oficial en inglés del país, informó en mayo que “los incidentes de estudiantes castigados por torturar animales han ido en aumento”.

El artículo decía que los presuntos infractores habían sido castigados, pero no especificaba qué castigo habían recibido, más allá de al menos dos expulsiones.

“Expulsar a los estudiantes no resuelve el problema”, declaró Wang Wenda, director de salud psicológica estudiantil de la Facultad Xinhua de la Universidad de Ningxia. “Si no reciben la orientación y la ayuda adecuadas, podrían dañar no solo a los animales, sino también a las personas”.

Los vínculos entre la crueldad hacia los animales y hacia los seres humanos, documentados por múltiples estudios globales , podrían en última instancia impulsar a las autoridades policiales en China, y en otros lugares, a tomar el tema más en serio.

“Todo empieza con la tortura de gatos”, dijo Lara. “Ha habido múltiples casos de personas que cometen otros delitos, como asesinos en serie, pero también casos de los que no tenemos noticias: abuso en el hogar y, quizás, incluso a menores”.

“Aquí hay un cruce, y simplemente están representando una fantasía a través de los gatos”.

Para los activistas, no hay otra opción que seguir adelante, a pesar del enorme impacto en su propia salud mental.

“Definitivamente ha cambiado mi forma de ver el mundo”, dijo Lara. “Creo que he asumido un compromiso con el que me comprometo para el resto de mi vida, hasta que esto cambie”.

El 18 de mayo, Lara ayudó a organizar protestas globales pidiendo el fin de la tortura de gatos, celebradas en más de 20 ciudades importantes de todo el mundo.

Chen dijo que había buscado ayuda médica para su salud mental, pero que seguirá conectándose todas las noches porque cada video repugnante lo acerca más a un posible arresto.

Dijo que seguirá observando con la esperanza de terminar con la depravación, porque “alguien tiene que hacerlo, ¿no?”

Madalena Araújo e Isil Sariyuce contribuyeron con el reportaje.

Editores de la historia: Hilary Whiteman, Jerome Taylor

Vídeo: Viña Salazar, Alex Dicker, Dan Hodge, Martin Bourke, Kevin Broad

Editor de datos y gráficos: Lou Robinson

Ilustración y diseño de movimiento: Alberto Mier

Editor visual: Mark Oliver