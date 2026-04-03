La inteligencia estadounidense estima que Irán mantiene una importante capacidad de lanzamiento de misiles, según fuentes

Si bien los ataques estado unidenses han debilitado estructuras clave y reducido la frecuencia de ofensivas, Teherán aún conserva recursos suficientes —muchos de ellos ocultos en redes subterráneas— para sostener operaciones y amenazar puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz.

(CNN) – Aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles de Irán siguen intactos y miles de drones de ataque unidireccionales permanecen en el arsenal iraní a pesar del bombardeo diario de objetivos militares por parte de Estados Unidos e Israel durante las últimas cinco semanas, según evaluaciones recientes de la inteligencia estadounidense, informaron a CNN tres fuentes familiarizadas con la información.

“Siguen estando en una posición inmejorable para sembrar el caos en toda la región”, dijo una de las fuentes refiriéndose a Irán.

El total estimado por los servicios de inteligencia estadounidenses podría incluir lanzadores que actualmente son inaccesibles, como aquellos que quedaron enterrados bajo tierra por ataques pero que no fueron destruidos.

Miles de drones iraníes aún existen —aproximadamente el 50% de la capacidad de drones del país—, según indicaron dos fuentes de inteligencia. La información recopilada en los últimos días también reveló que un gran porcentaje de los misiles de crucero de defensa costera de Irán permanecían intactos, lo que concuerda con la estrategia estadounidense de no centrar su campaña aérea en activos militares costeros, a pesar de que estos han alcanzado buques. Dichos misiles constituyen una capacidad clave que permite a Irán amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

La información de inteligencia ofrece una visión más matizada de las capacidades actuales de Irán en comparación con las evaluaciones generalizadas de victoria militar ofrecidas públicamente por el presidente Donald Trump y los funcionarios de su administración.

En un discurso a la nación el miércoles por la noche, Trump dijo que la “capacidad de Irán para lanzar misiles y drones se ha visto drásticamente reducida, y sus fábricas de armas y lanzacohetes están siendo destruidos por completo; quedan muy pocos”.

Hasta el miércoles, Estados Unidos había atacado más de 12.300 objetivos dentro de Irán, según el Comando Central estadounidense. Las fuentes indicaron que la inteligencia mostraba que el ejército estadounidense había debilitado las capacidades militares de Irán, y que altos dirigentes habían muerto en ataques estadounidenses e israelíes, entre ellos el líder supremo Ali Khamenei y Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán.

Según los servicios de inteligencia, además de los lanzadores de misiles del país, Irán mantiene un gran número de misiles.

En declaraciones públicas, el Pentágono ha señalado una reducción en el número total de misiles lanzados por Irán, en lugar de la cantidad de misiles destruidos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró durante una rueda de prensa el 19 de marzo que “los ataques con misiles balísticos contra nuestras fuerzas han disminuido un 90 % desde el inicio del conflicto, al igual que los ataques con drones unidireccionales, como los kamikaze, que también han disminuido un 90 %”.

Soldados israelíes permanecen de pie cerca de un misil iraní incrustado en el suelo en la aldea palestina de Hares, en Cisjordania, el 24 de marzo de 2026. Erik Marmor/Getty Images

En respuesta a las preguntas formuladas para este artículo, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró que “fuentes anónimas desean desesperadamente atacar al presidente Trump y menospreciar el increíble trabajo de nuestras Fuerzas Armadas de Estados Unidos para lograr los objetivos de la Operación Furia Épica”.

“Estos son los hechos: los ataques con misiles balísticos y drones iraníes se han reducido en un 90%, su armada está aniquilada, dos tercios de sus instalaciones de producción están dañadas o destruidas, y Estados Unidos e Israel tienen una abrumadora superioridad aérea sobre Irán”, afirmó. “El régimen terrorista está siendo diezmado militarmente y su situación, ya de por sí desoladora, se agrava día a día. Su única esperanza es llegar a un acuerdo con la administración del presidente Trump y abandonar definitivamente sus ambiciones nucleares. De lo contrario, sufrirán un golpe más duro que nunca”.

Un funcionario del gobierno agregó que los misiles balísticos de Irán están siendo destruidos rápidamente.

Israel, los países del Golfo y el personal militar estadounidense han seguido enfrentándose a constantes ataques con misiles y drones.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, refutó la información de CNN, calificándola de “completamente errónea”.

«Las fuerzas armadas de Estados Unidos han asestado una serie de golpes demoledores al régimen iraní», declaró Parnell. «Estamos muy por delante del cronograma previsto para lograr nuestros objetivos militares: destruir el arsenal de misiles de Irán, aniquilar su Armada, destruir a sus grupos terroristas afines y garantizar que Irán jamás pueda obtener un arma nuclear».

Funcionarios militares israelíes estiman que el número total de lanzadores iraníes operativos es menor, aproximadamente entre el 20% y el 25%. Israel no incluye en su recuento de lanzadores supervivientes los que han sido enterrados o inaccesibles en cuevas y túneles, según una fuente familiarizada con la evaluación de inteligencia estadounidense y una fuente israelí.

El miércoles, Trump estimó en dos o tres semanas el plazo para finalizar las operaciones en Estados Unidos.

La primera fuente que revisó la evaluación de inteligencia estadounidense afirmó que tal objetivo era poco realista, dado el amplio margen de maniobra que Irán aún tiene a su disposición.

“Podemos seguir jodiéndoles, no lo dudo, pero estás loco si crees que esto se hará en dos semanas”, dijo la fuente.

Hegseth declaró esta semana en una rueda de prensa que la capacidad armamentística de Irán sigue disminuyendo.

“Sí, seguirán lanzando algunos misiles, pero los derribaremos”, afirmó. “Cabe destacar que en las últimas 24 horas Irán ha lanzado el menor número de misiles y drones enemigos. Se esconderán bajo tierra, pero los encontraremos”.

Trabajadores inspeccionan los daños causados ​​por un ataque con drones durante la noche en un hotel de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 12 de marzo de 2026. Fatima Shbair/AP

La capacidad de operar bajo tierra es una de las principales razones por las que los lanzadores no han sufrido mayor deterioro, según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con la reciente evaluación. Irán ha ocultado sus lanzadores durante décadas en extensas redes de túneles y cuevas —preparándose para un conflicto de este tipo—, lo que dificulta enormemente su localización. Dos de las fuentes indicaron que Irán ha logrado disparar y trasladar las plataformas móviles, lo que dificulta el rastreo de los lanzadores, de forma similar a los problemas que Estados Unidos ha tenido con los hutíes en Yemen, una de las principales fuerzas aliadas de Irán.

Estados Unidos e Israel han centrado cada vez más sus ataques en las entradas de los túneles que dan acceso a esas instalaciones subterráneas y en los equipos utilizados para intentar recuperar el acceso a ellas, como excavadoras y otra maquinaria pesada, según declaró Annika Ganzeveld, gestora de la cartera de Oriente Medio del Proyecto de Amenazas Críticas del American Enterprise Institute.

La reciente evaluación de inteligencia se produce en un momento en que Estados Unidos ha tenido dificultades para reabrir el estrecho de Ormuz, reconociendo en privado que no puede prometer la reapertura de esta vía marítima crucial antes de que finalice la guerra. Según la primera fuente, las capacidades de misiles de crucero costeros podrían permanecer prácticamente intactas, ya que no han sido el objetivo principal de la campaña militar estadounidense, sino que han concentrado su potencia de fuego en lo que puede dispararse contra aliados en la región. Sin embargo, es probable que dichas capacidades también se hayan replegado bajo tierra, lo que dificulta su localización.

Y si bien la Armada iraní ha sido prácticamente destruida, según la primera fuente, las fuerzas navales independientes pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aún conservan aproximadamente la mitad de sus capacidades. La segunda fuente afirmó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica todavía cuenta con “cientos, si no miles, de pequeñas embarcaciones y buques de superficie no tripulados”.

El miércoles, el CENTCOM informó en un comunicado público que más de 155 buques iraníes habían resultado dañados o destruidos. Sin embargo, Ganzeveld señaló que no está claro a qué armada se refiere Estados Unidos cuando afirma haber destruido buques iraníes.

Según afirmó, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica es en gran medida la fuerza responsable de hostigar a los buques en el estrecho de Ormuz.

“Sin duda, quedan elementos que persisten: los grupos armados interpuestos, así como los drones. Irán demostró recientemente, en los últimos días, que aún conserva la capacidad de atacar buques en el estrecho”, declaró Ganzeveld. “Por lo tanto, definitivamente hay objetivos que debemos atacar si queremos destruir por completo estas capacidades”.