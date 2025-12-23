La Corte Suprema autoriza que Jair Bolsonaro sea operado de dos hernias inguinales en Navidad

La autorización fue concedida a petición de los abogados de Jair Bolsonaro. El magistrado Alexandre de Moraes determinó que será trasladado al hospital el 24 de diciembre y sometido a una intervención quirúrgica en plena Navidad.

(EFE).- La Corte Suprema de Brasil autorizó este martes que el expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, sea trasladado a un hospital el miércoles y sometido al día siguiente, en plena Navidad, a una cirugía para corregir dos hernias inguinales.

La autorización fue concedida, a petición de los abogados del líder ultraderechista, por el magistrado el juez instructor en la Corte Suprema del proceso en el que el exmandatario fue condenado.

En su sentencia, el magistrado determinó que, en su traslado al hospital DF Star de Brasilia el 24 de diciembre, Bolsonaro tiene que ser custodiado “de forma discreta” por agentes de la Policía Federal.

Igualmente exigió que esta institución entre previamente en contacto con la dirección del hospital para definir las condiciones de la hospitalización.

“La Policía Federal tendrá que ofrecer completa vigilancia y seguridad del custodiado durante su estadía, así como del hospital, y mantener equipos de turno”, asegura De Moraes en su sentencia.

Para ello, agrega, la institución tendrá que garantizar seguridad y fiscalización 24 horas por día con al menos dos agentes en la puerta de la habitación de Bolsonaro en el hospital y de otros equipos dentro y fuera del centro médico.

Moraes prohibió el ingreso a la habitación del líder ultraderechista de computadores, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico.

Igualmente autorizó la presencia de la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, como acompañante durante el período en que permanezca en el hospital, y dijo que cualquier otra visita tendrá que contar previamente con autorización judicial.

Los abogados habían solicitado que dos de los hijos del exmandatario, el senador Flávio Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, también fueran considerados como acompañantes durante la hospitalización.

La operación ya había sido autorizada por la Corte Suprema el pasado viernes luego de que un informe de médicos de la Policía Federal confirmaran que el líder ultraderechista necesita corregir dos hernias inguinales, pero su fecha aún no había sido definida.

Bolsonaro cumplía prisión domiciliaria desde agosto pasado, pero la Corte Suprema ordeno su reclusión el 22 de noviembre pasado en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, luego de que intentara quemar la tobillera electrónica con la que se le controlaban los movimientos.

El expresidente (2019-2022) canceló este martes la que sería la primera entrevista que concedería desde que está encarcelado alegando motivos de salud.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado por haber liderado un complot para intentar impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

El ex jefe de Estado, inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060, espera la sanción de una ley aprobada la semana pasada por el Congreso y que lo beneficia con una significativa reducción de su condena, pero Lula ya adelantó que la vetará.

Bolsonaro sufre desde hace meses varios problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.