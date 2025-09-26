La chilena que lidera las encuestas para convertirse en alcaldesas de Montreal, Canadá

En 2023, el primer ministro, Justin Trudeau, la designó ministra de Turismo y responsable de la Agencia de Desarrollo Económico de Canadá para las regiones de Quebec.

Una de las ciudades más importantes de Canadá podría ser liderada por una chilena. Sí, tal cual, se trata de la chilena canadiense Soraya Martínez Ferrada.

La mujer, que ha ejercido cargos relevantes en dicho país, llegó en 1980 en Montreal tras huir de la dictadura de Augusto Pinochet. Ferrada nació en Santiago de Chile el 28 de agosto de 1972.

En su biografía oficial, la mujer contó que “cuando mi familia huyó de la dictadura chilena nos instalamos en Hochelaga. Estoy muy arraigada allí y ahora vivo en el mismo barrio junto a mis dos hijos adolescentes”

Martínez Ferrada ha ejercido cargos como concejala del distrito de Saint-Michel, un cargo que desempeñó durante una década, según consignó Radio Biobío.

Fue asesora principal en el Ministerio de Patrimonio Canadiense (2015-2018), y más tarde diputada por la circunscripción de Hochelaga, convirtiéndose en la primera liberal en representarla en tres décadas.

En 2023, el primer ministro, Justin Trudeau, la designó ministra de Turismo y responsable de la Agencia de Desarrollo Económico de Canadá para las regiones de Quebec.

Actualmente, según diversos sondeos de opinión, la nacional lidera las preferencias para ser alcaldesa; sin embargo, aún existe un altro porcentaje de habitantes de Montreal que aún no tienen decidido por quién votar.