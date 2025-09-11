La búsqueda del asesino de Charlie Kirk continúa: Esto es lo que debes saber

El FBI y el Departamento de Seguridad Pública del estado lideran una investigación que ya ha sido calificada como un "asesinato político" por el gobernador Spencer Cox. El caso avanza sin sospechosos formales, con escasa evidencia y bajo creciente presión pública.

(CNN) – Continúa la búsqueda de un sospechoso del asesinato a tiros de Charlie Kirk después de que una “persona de interés” previamente anunciada por las autoridades fuera liberada.

Después de anunciar inicialmente que un “sujeto” estaba bajo custodia, el director del FBI, Kash Patel, dijo que la persona “ha sido liberada después de un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden”.

La caza humana continúa ahora horas después de lo que el gobernador del estado describió como un “asesinato político” de uno de los activistas conservadores más destacados del país.

Esto es lo que debes saber:

El tira y afloja en la búsqueda de un sospechoso:

Una persona fue detenida poco después del tiroteo, pero posteriormente liberada porque no era la persona de interés, según Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. “Sin embargo, fue ingresado en la cárcel del condado por obstrucción a la justicia. Seguimos investigando a la persona de interés”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró entonces que las autoridades estaban interrogando a otra persona de interés . Esta no era la misma persona detenida y liberada previamente.

Pero poco después de decir eso, Cox envió un mensaje durante una rueda de prensa a “quienquiera que haya hecho esto: lo encontraremos, lo juzgaremos y lo haremos responsable con todo el alcance de la ley”.

Patel luego anunció en X que la persona de interés había sido liberada luego de un interrogatorio.

El FBI ha creado una línea de información digital para obtener información sobre el tiroteo de Charlie Kirk, anunció la agencia en X.

¿Quién dirige la investigación? El Departamento de Seguridad Pública de Utah y el FBI codirigirán la investigación criminal, dijo Mason.

Ataque selectivo: El tirador disparó un tiro contra una persona, según Mason. Las autoridades creen que fue un ataque selectivo contra un solo individuo. Se cree que solo una persona está involucrada , dijo el gobernador Cox, quien calificó el asesinato de Kirk como un asesinato político.

Investigación : La única información que tienen los investigadores en este momento son las imágenes de CCTV , “así que se puede adivinar cuál es su calidad”, dijo Mason.

Últimos momentos de Kirk: Después de que le dispararan, Kirk fue trasladado “en un vehículo privado” al Hospital Regional de Timpanogos, donde murió, dijeron las autoridades.