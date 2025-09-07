“Un miedo extremo”: Los crudos testimonios tras el ataque aéreo más grande de Rusia contra Ucrania a la fecha

El sábado, Rusia lanzó 810 drones, 4 misiles balísticos y 9 de crucero contra Ucrania. 54 drones y 9 misiles impactaron, dejando al menos 4 muertos y 44 heridos, según autoridades. Y por primera vez, un edificio gubernamental resultó dañado.

Kiev, Ucrania (CNN) — Rusia ejecutó en la noche del sábado al domingo su mayor ofensiva aérea desde el inicio de la guerra contr Ucrania, lanzando 810 drones, 4 misiles balísticos y 9 misiles de crucero, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Aunque la mayoría fue interceptada, 54 drones y 9 misiles impactaron objetivos en todo el país.

En Kiev, donde las sirenas se mantuvieron activas por 11 horas, un lactante figura entre al menos dos personas fallecidas por ataques a edificios residenciales, informó la administración de la ciudad.

El presidente Volodymyr Zelensky señaló en X que el balance nacional del domingo asciende a 4 fallecidos y 44 heridos.

Por primera vez, resultó dañado el edificio gubernamental, que alberga la oficina del primer ministro y algunas carteras, indicó la primera ministra Yulia Svyrydenko: “El edificio del Gobierno, su techo y pisos superiores fueron dañados por los ataques. Los rescatistas están combatiendo el incendio. Les agradezco su trabajo”. El inmueble está en el barrio gubernamental, junto al Parlamento y cerca de la oficina presidencial.

Zelensky calificó la ofensiva de “vil” y sostuvo que “tales asesinatos ahora, cuando la diplomacia real pudo haber comenzado hace tiempo, son un delito deliberado y una prolongación de la guerra”. Agregó: “El mundo puede hacer que los criminales del Kremlin dejen de matar; solo se necesita voluntad política”.

Since last night, work has been ongoing to eliminate the consequences of Russian strikes – more than 800 drones, 13 missiles, including 4 ballistic. According to preliminary information, several drones crossed the border of Ukraine and Belarus. In Kyiv, ordinary residential… pic.twitter.com/CefQOopLtD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025

La arremetida supera la de julio, hasta ahora la mayor de la guerra iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022, y llega tras gestiones de aliados occidentales para intentar un acuerdo de cese al fuego. Esta semana, Vladimir Putin advirtió que cualquier tropa occidental en Ucrania sería un “objetivo legítimo”, un día después de que decenas de países prometieran contribuir a una fuerza de paz si se acuerda un alto al fuego.

Svyrydenko calificó de “ataque masivo” la jornada, con ciudades como Kryvyi Rih, Dnipró, Kremenchuk y Odesa bajo fuego, además de la capital. “Reconstruiremos los edificios. Pero las vidas perdidas no pueden recuperarse. Cada día el enemigo aterroriza y mata a nuestra gente”, dijo.

El ministro de Defensa Denys Shmyhal anticipó para la próxima semana una reunión para reforzar la defensa aérea y mejorar la capacidad de Ucrania de golpear en profundidad dentro del territorio del agresor. Kiev informó además que atacó dos instalaciones energéticas en las regiones rusas de Bryansk y Krasnodar durante la noche.

Edificios residenciales bajo ataque

Los rescatistas hallaron el cuerpo de un lactante bajo los escombros de un edificio en el barrio Sviatoshynskyi, al oeste de Kiev, informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad.

El menor tenía menos de un año, precisó el alcalde Vitali Klitschko, quien añadió que una joven también murió.

Un edificio de nueve pisos en Sviatoshynskyi quedó “gravemente dañado”: cuatro pisos resultaron parcialmente destruidos, señaló Klitschko en Telegram. En el mismo distrito, restos impactaron un bloque de 16 pisos, provocando incendios en los pisos 15 y 16. Hubo fuegos adicionales en otros dos edificios del sector y en otro inmueble del distrito oriental Darnytskyi, añadió.

Al menos 18 personas resultaron heridas, indicó el Servicio Estatal de Emergencias (SES), que calificó la ofensiva con drones sobre la capital como un “ataque masivo” y difundió imágenes de edificios con grandes boquetes y bomberos trabajando en el lugar.

Además, Rusia alcanzó un puente en Kremenchuk sobre el río Dniéper, en un ataque poco frecuente lejos del frente. El puente es un cruce principal que conecta las dos riberas del país.

De ataque en ataque: el miedo en Kiev y la condena internacional al mayor bombardeo ruso

Los residentes describieron el ataque del fin de semana como uno de los “más aterradores” de la guerra.

Yulia, vecina de la capital, relató que se despertó con explosiones que dejaron un pitido en sus oídos mientras su edificio temblaba: “Todos sentimos lo mismo, todos estamos temblando, todos esperamos que pase de largo y no nos golpee. Ya no sentimos nada, salvo rabia”.

Otra habitante, Olha Biliashova, que vive cerca de un edificio alcanzado, afirmó: “En estos cuatro años de guerra, fue la primera vez que sentí un miedo extremo. Así vivimos, de ataque en ataque, de golpe en golpe”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó la ofensiva en un mensaje en X, señalando que Rusia “se hunde cada vez más en la lógica de la guerra y el terror”. Añadió: “Al lado de Ucrania, seguiremos haciendo todo lo posible para que prevalezca una paz justa y duradera”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que “una vez más, el Kremlin se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata indiscriminadamente”.

Aseguró que Europa respalda “plenamente” a Ucrania y destacó que la UE está reforzando las Fuerzas Armadas ucranianas, construyendo garantías de seguridad duraderas y endureciendo sanciones para aumentar la presión sobre Rusia.

El domingo, las Fuerzas Armadas de Polonia informaron que habían activado aeronaves para resguardar su espacio aéreo tras los ataques rusos en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera.

“Aviones polacos y aliados operan en nuestro espacio aéreo, mientras que los sistemas de defensa antiaérea y de radar han sido puestos en el más alto nivel de preparación”, dijo el mando operativo en X, citado por Reuters.