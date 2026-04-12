Keiko Fujimori se impone en sondeos iniciales y perfila su paso a segunda vuelta en Perú

Encuestas a boca de urna coinciden en ubicar a la candidata de Fuerza Popular en el primer lugar, mientras persisten dudas sobre quién ocupará el segundo puesto de cara al balotaje.

(EFE) — Los primeros resultados de encuestas a boca de urna tras la elección presidencial realizada este domingo en Perú sitúan a Keiko Fujimori como la candidata con mayor respaldo, proyectándola como participante en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

Según los datos difundidos al cierre de la votación, distintos estudios coinciden en ubicar a la postulante en el primer lugar. La medición de Datum, basada en 44.596 entrevistas y con un margen de error del 3 %, le asigna un 16,5 % de las preferencias. En ese mismo sondeo, Rafael López Aliaga alcanza un 12,8 %, seguido por Jorge Nieto con 11,6 % y Ricardo Belmont con 10,5 %.

Por su parte, Ipsos, que encuestó a 18.144 personas con igual margen de error, entrega cifras similares: Fujimori obtiene un 16,6 %, mientras que Roberto Sánchez registra un 12,1 %, Belmont un 11,8 %, López Aliaga un 11 % y Nieto un 10,7 %.

Con estos resultados preliminares, la candidata aparece como la única con un paso asegurado hacia la segunda ronda, a la espera de los primeros cómputos oficiales que permitirán definir a su contendor.

El director de Ipsos Perú, Alfredo Torres, advirtió que podría existir un sesgo en los datos a favor de candidatos no predominantes en Lima, debido a la cantidad de electores que no lograron sufragar en la capital.

Durante la jornada electoral se reportaron dificultades en la entrega de materiales en distintos puntos de Lima, lo que retrasó la apertura de mesas e incluso impidió la votación en 211 de ellas. Esta situación dejó a 63.300 personas sin poder emitir su voto.

A raíz de estos inconvenientes, se iniciaron indagaciones por parte de la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones.

Las diligencias apuntan al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y a la empresa encargada del traslado del material electoral en Lima y Callao.

En estos comicios, más de 27,3 millones de ciudadanos estaban habilitados para elegir a las autoridades del período 2026-2031. Dado que ningún aspirante alcanzaría la mayoría absoluta requerida, el proceso se definirá en una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación.