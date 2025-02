Katy Perry viajará al espacio: Es una de las tripulantes del próximo vuelo de Blue Origin

El próximo viaje turístico de la compañía de Jeff Bezos, misión conocida como NS-31, tendrá una tripulación compuesta solo por mujeres.

(CNN) – La próxima misión de vuelo tripulado de Blue Origin a bordo de su cohete turístico, que se espera que despegue esta primavera, llevará una tripulación compuesta exclusivamente por mujeres al espacio.

La periodista Gayle King, la cantante Katy Perry y la científica investigadora en bioastronáutica Amanda Nguyen se encuentran entre la tripulación de seis personas que se lanzará en el vehículo New Shepard. A ellas se unirán Aisha Bowe, ex científica de cohetes de la NASA y directora ejecutiva de STEMBoard, y Kerianne Flynn, una productora cinematográfica que ha realizado trabajos sin fines de lucro con The Allen-Stevenson School, The High Line y Hudson River Park.

Lauren Sánchez, piloto, periodista y vicepresidenta del Bezos Earth Fund, “organizó la misión” y también estará en el vuelo, según Blue Origin. Sánchez también está comprometida con el fundador de la empresa, Jeff Bezos.

“Es un honor para ella liderar un equipo de exploradores en una misión que desafiará sus perspectivas de la Tierra, los empoderará para compartir sus propias historias y creará un impacto duradero que inspirará a las generaciones venideras”, según un comunicado de Blue Origin.

Nguyen, quien fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 2019 por su defensa de las sobrevivientes de la violencia sexual, será la primera astronauta vietnamita y del sudeste asiático.

La misión, conocida como NS-31, será el undécimo vuelo de New Shepard que llevará humanos más allá de la línea de Kármán, un área a 62 millas (100 kilómetros) sobre la superficie de la Tierra que es ampliamente reconocida como la altitud a la que comienza el espacio exterior, pero hay muchas zonas grises.

Blue Origin no ha anunciado una fecha específica para la misión.

La compañía, fundada por Bezos en 2000, dijo que la misión será la primera con tripulación de vuelo compuesta exclusivamente por mujeres desde el vuelo espacial en solitario de la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova en 1963. Desde sus inicios, la NASA ha seleccionado a 61 mujeres para ser astronautas, y la primera caminata espacial exclusivamente femenina, realizada por las astronautas de la NASA Christina Koch y Jessica Meir, ocurrió fuera de la Estación Espacial Internacional en octubre de 2019.

La cantidad de mujeres que han estado en el espacio ha aumentado a medida que ha crecido el turismo espacial. En noviembre, Emily Calandrelli, ingeniera del Instituto Tecnológico de Massachusetts y presentadora de televisión conocida como “Space Gal”, se convirtió en la mujer número 100 en aventurarse al espacio a bordo de la misión NS-28 de Blue Origin.