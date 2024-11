Kanye West enfrenta demanda por presunta agresión sexual en rodaje de videoclip

La modelo Jenn An acusa al rapero de asfixiarla y agredirla durante la grabación del video 'In for the Kill' en 2010, señalando también a Universal Music por encubrimiento y falta de acción.