Kamala Harris insinúa que podría ir por otra candidatura presidencial: “No he terminado”

La exvicepresidenta aseguró que “posiblemente” sea presidenta algún día y reafirmó su compromiso con el servicio público, subrayando que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro político.

(CNN) – La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, insinuó en una entrevista con BBC que podría volver a postularse a la Casa Blanca.

Afirmó que “posiblemente” sea presidenta algún día y expresó su confianza en que Estados Unidos tendrá a una mujer en el Despacho Oval en el futuro.

Harris dio su más clara señal hasta el momento de que podría lanzarse a otra campaña presidencial en 2028, tras su derrota en 2024 ante el ahora presidente Donald Trump, durante una entrevista con Laura Kuenssberg de la BBC que se emitirá el domingo.

“No he terminado”, declaró la exvicepresidenta. “He vivido toda mi carrera dedicada al servicio público y lo llevo en la sangre”, añadió.

En una reflexión sobre la posibilidad de volver a presentarse como candidata, Harris declaró a la BBC que sus sobrinas nietas “sin duda” verán a una presidenta en su vida.

“Posiblemente”, respondió Harris al ser consultada sobre si esa mujer podría ser ella, confirmando que aún está sopesando su futuro político. Sin embargo, Harris enfatizó que aún no ha tomado una decisión definitiva, pero que sigue considerándose una figura activa en la política estadounidense.

Refiriéndose a las encuestas que la sitúan por detrás de otras candidatas demócratas, Harris afirmó que presta poca atención a esas cifras: “Si hubiera hecho caso a las encuestas, no me habría presentado a mi primer cargo, ni a mi segundo, y ciertamente no estaría aquí sentada”.

Harris argumentó además que sus predicciones sobre las tendencias autoritarias de Trump han sido acertadas: “Dijo que usaría el Departamento de Justicia como un arma, y ​​eso es precisamente lo que ha hecho”.

La exvicepresidenta se refirió a la breve suspensión de Jimmy Kimmel por parte de ABC tras sus comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk. El presidente celebró la suspensión en ese momento.

“Si nos fijamos en lo que ha sucedido, en cómo ha utilizado como un arma, por ejemplo, a las agencias federales que persiguen a los satíricos políticos… es tan susceptible que no soportó las críticas ni siquiera a través de un chiste e intentó cerrar un medio de comunicación en el proceso”.

Harris también criticó a los líderes empresariales e instituciones estadounidenses que, en su opinión, se han apresurado a ceder ante la autoridad de Trump.

“Hay muchos que han capitulado desde el primer día, que se arrodillan ante un tirano. Creo que es por muchas razones, entre ellas porque quieren estar cerca del poder, porque quizás quieren que se apruebe una fusión o evitar una investigación”, declaró a la BBC.