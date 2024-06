El fin a una saga de 14 años: Julian Assange llega a Australia tras formalizar su libertad con la justicia de Estados Unidos

(EFE) – El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegó este miércoles a Camberra en un avión privado después de haber formalizado el pacto para su libertad ante un juez de las Islas Marianas del Norte (EE.UU.), tras pasar cinco años recluido en el Reino Unido y otros casi siete refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

El vuelo chárter VJT199 en el que viajaba aterrizó alrededor de las 19.40 hora local (9.40 GMT) en el aeropuerto internacional de Camberra después de unas siete horas de vuelo, tras partir de Saipan (I. Marianas del Norte) alrededor de las 12.10 del miércoles (2.10 GMT).

“Tras casi 14 años de detención arbitraria en Reino Unido, y cinco años en una prisión de máxima seguridad por su trabajo innovador, Julian Assange ha regresado a casa en Australia“, subraya WikiLeaks en su cuenta de X.

Touchdown!

After enduring nearly 14 years of arbitrary detention in the UK, 5 years in maximum security prison, for his groundbreaking publishing work with @wikileaks, Julian Assange has arrived home on Australian soil.

Free at last. #FreedomFlight pic.twitter.com/kbjjG9PSIo

— WikiLeaks (@wikileaks) June 26, 2024