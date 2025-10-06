Jueza fue asesinada en medio de un juicio en Albania: Atacante fue detenido

Otras dos personas resultaron heridas a bala en la arremetida del pistolero, quien aprovechó la sesión del tribunal de apelaciones para disparar contra la jueza Astrit Kalaja.

(CNN/ AP) – Una jueza del tribunal de apelaciones de Tirana fue asesinado a tiros el lunes por un hombre que participaba en un juicio, según informó la policía albanesa. El pistolero huyó del lugar, pero fue arrestado posteriormente.

La jueza Astrit Kalaja recibió un disparo en la sala del tribunal por un sospechoso de 30 años, de iniciales E. Sh., según la policía. Kalaja falleció mientras era trasladada al hospital.

El pistolero también disparó a otras dos personas que participaban en la audiencia, según la policía. Sus heridas no ponían en peligro su vida.

Las autoridades no han proporcionado detalles sobre el motivo ni la naturaleza del caso que se está llevando a cabo. El caso, disponible en el sitio web del tribunal, se refiere a una propiedad.

La policía arrestó posteriormente al sospechoso, que huyó después del tiroteo, y también encontró el presunto revólver que utilizó.

Tras las amplias reformas judiciales lanzadas en 2016 con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos, decenas de miles de casos se han retrasado durante años.