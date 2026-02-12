Juez federal ordena a Trump facilitar el retorno de venezolanos deportados a El Salvador

(EFE) – Un juez federal ordenó este jueves a la Administración de Donald Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de decenas de venezolanos que el año pasado fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

La medida permite que los migrantes, si así lo desean, continúen sus procesos de inmigración en territorio estadounidense.

Revés judicial a la estrategia migratoria

La decisión constituye un golpe significativo a la campaña de deportaciones masivas impulsada por el mandatario.

El fallo exige al gobierno proveer los medios y cubrir los costos de traslado para los afectados, quienes permanecieron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) antes de ser derivados a terceros países.

El tribunal determinó que la expulsión de estos ciudadanos venezolanos vulneró garantías procesales. La resolución se suma a una serie de reveses judiciales que enfrenta la política migratoria de la Casa Blanca.