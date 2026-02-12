Juez federal ordena a Trump facilitar el retorno de venezolanos deportados a El Salvador
Por CNN Chile
12.02.2026 / 16:32
La resolución judicial obliga a la Administración a costear el viaje de los migrantes que deseen regresar a EE.UU. para continuar sus procesos migratorios, en un nuevo revés a la política de deportaciones masivas.
(EFE) – Un juez federal ordenó este jueves a la Administración de Donald Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de decenas de venezolanos que el año pasado fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
La medida permite que los migrantes, si así lo desean, continúen sus procesos de inmigración en territorio estadounidense.
Revés judicial a la estrategia migratoria
La decisión constituye un golpe significativo a la campaña de deportaciones masivas impulsada por el mandatario.
El fallo exige al gobierno proveer los medios y cubrir los costos de traslado para los afectados, quienes permanecieron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) antes de ser derivados a terceros países.
El tribunal determinó que la expulsión de estos ciudadanos venezolanos vulneró garantías procesales. La resolución se suma a una serie de reveses judiciales que enfrenta la política migratoria de la Casa Blanca.