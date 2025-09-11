Joven que llegó armada a colegio en Argentina buscaba a la profesora de matemáticas

La menor de 14 años, quien alcanzó a estar casi cinco horas parapetada en un colegio de Mendoza, continúa internada.

El caso de una adolescente que llegó armada a un colegio en Mendoza, Argentina, continúa generando impacto al otro lado de la cordillera. Si bien el hecho no dejó lesionados, la menor de 14 años sí logró percutar varios disparos, derivando en la preocupación de toda la comunidad escolar.

Este jueves se conocieron más detalles por parte del conserje del colegio Marcelino Blanco de la localidad de La Paz, quien relató cómo ayudó al escape del resto de los estudiantes y también qué es lo que han podido conversar en la comunidad educativa tras los hechos.

En primer lugar, el portero contó que si bien al inicio trató de mantenerse tranquilo era una situación tensa, pero que una vez que recibieron cooperación de las policías se pudo avanzar sin problemas en la evacuación.

Sobre la joven, afirmó que “paseaba por los pasillos y por el patio” con el arma en sus manos. En específico, añade, al momento de los primeros disparos no tenían muy claro qué ocurría, pero que posteriormente supieron que estaba en busca de una profesora.

Sin embargo, con uno de los preceptores -un profesor que actúa como en nuestro país lo hacen los inspectores- se anticiparon y ayudaron a la profesora de matemáticas, quien justo daba clases en ese momento, a resguardarse en una oficina. Ya tenían algún indicio de que era ella a quien buscaba. “Ya después me di cuenta que el objetivo era Raquel”, aseguró el hombre.

La joven de 14 años alcanzó a estar casi cinco horas atrincherada mientras se desarrollaba la negociación. Según relató el propio conserje, ella “sabía manejar el arma” por cómo la vio desenvolverse con ella. Tras entregarse fue derivada a un centro asistencial y recibirá atención psicológica.

C5N informó haber dialogado con uno de sus compañeros, luego que a un medio local reconocieran que la menor era una persona tranquila y que a veces se le molestaba por alguna característica de cómo hablaba, y ese joven afirmó que la propia profesora se hacía parte de las burlas.