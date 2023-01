El ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la invasión de un grupo de manifestantes bolsonaristas a las sedes de los poderes del Estado en Brasilia ocurrida este domingo.

El ex diputado y cercano a la figura del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que “la violencia política es inaceptable siempre. A diferencia de otros, nosotros condenamos la violencia que está ocurriendo en Brasil y en cualquier país donde no se respetan las instituciones democráticas”, escribió en una publicación en Twitter.

“Eso es lo que nos diferencia profundamente de quienes hoy gobiernan Chile y que se escandalizan con lo que ocurre en Brasil. Hace tres años, el Presidente Boric y tantos otros justificaron la violencia política en Chile y la usaron como vehículo para alcanzar el poder”, criticó el ex parlamentario.

Kast también manifestó que “el pueblo brasileño tiene legítimo derecho a protestar, pero sin violencia”.

Cabe recordar que un grupo de adherentes a Jair Bolsonaro rompieron un bloqueo e invadieron Congreso Nacional, en Brasilia, la tarde de este domingo, en oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, recientemente electo.

Cientos de manifestantes lograron invadir el pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto. Hay registros de depredación en la sede de los Poderes del Estado brasileño por parte de los manifestantes.

Es por esto que el presidente Lula da Silva anunció una intervención federal en la capital brasileña.