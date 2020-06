VIDEO RELACIONADO – Día de “Star Wars” durante pandemia (01:36)

John Boyega, quien interpretó a Finn en la tercera trilogía de Star Wars, es uno de los actores que se ha mostrado activo en medio de las protestas que se han replicado en el mundo a raíz de la muerte de George Floyd.

El británico participó este miércoles de las manifestaciones en Londres, donde dio un conmovedor discurso en torno a las desigualdades raciales que ha sido compartido ampliamente en redes sociales.

“Hoy es un día importante. Estamos luchando por nuestros derechos, estamos luchando por nuestra capacidad de vivir en libertad, estamos luchando por nuestra capacidad de lograr. Hoy ustedes son una representación visible de eso”, dijo en el Hyde Park de la capital inglesa.

Lee también: “Siempre recordaré el miedo en su cara”: Habla el amigo de George Floyd que estaba junto a él en sus últimos momentos

“Las vidas de los negros siempre han importado. Siempre hemos sido importantes. Siempre hemos querido decir algo. Siempre hemos tenido éxito de manera independiente. Y ahora es el momento. No voy a esperar“, continuó entre vitoreos.

Finalmente agregó que “somos una representación física de nuestro apoyo a George Floyd” y de otros nombres víctimas de violencia racial como Sandra Bland, Travyon Martin y Stephen Lawrence.

“Te estoy hablando desde mi corazón. No sé si voy a tener una carrera después de eso pero al carajo“, cerró entre aplausos.

“Black lives have always mattered. We have always been important. We have always meant something. We have always succeeded regardless. And now is the time. I ain’t waiting,” @johnboyega just told #BlackLivesMatter protesters in London’s Hyde Park pic.twitter.com/P49cbwIp6P — Haley Ott (@haleyjoelleott) June 3, 2020

John Boyega breaks down into tears as he speaks to protesters in Hyde Park. He continued to say black men must respect black women. #StarWars #BlackLivesMattter #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/ASaJhPNm05 — Nick McAvaney (@nick_mcavaney) June 3, 2020

La alocución del actor recibió el apoyo de sus compañeros de profesión, como su colega en Star Wars Mark Hamill, quien escribió que “nunca ha estado más orgulloso”.

Lee también: Trabajadores del NYT se rebelan contra columna que llama a una intervención militar

La productora Lucasfilm también lo apoyó con un comunicado en la cuenta oficial de Star Wars en Twitter en el lo tildaron como “un héroe”. En redes sociales personajes como Jordan Peel y J.K. Rowling también han expresado su respaldo.

Never been more proud of you, John. @JohnBoyega

❤️, dad https://t.co/XcXvBcblPG — Mark Hamill (@HamillHimself) June 3, 2020