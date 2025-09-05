Joe Biden se sometió a cirugía para tratar cáncer de piel, según un portavoz

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se sometió a una cirugía de Mohs, un procedimiento que se utiliza generalmente para tratar lesiones cancerosas que han reaparecido tras un tratamiento previo.

El portavoz no detalló cuándo se realizó la cirugía, pero la noticia se conoció cuando un video que circuló en línea mostró al expresidente con una cicatriz en la frente.

La cirugía de Mohs es un procedimiento en el que se extraen capas delgadas de piel y se examinan al microscopio hasta que el médico no detecta signos de cáncer de piel. Se utiliza generalmente para tratar lesiones cancerosas que han reaparecido después de un tratamiento previo, que crecen rápidamente o que se encuentran en zonas importantes como la cara, las manos o los genitales.

En 2023, mientras era presidente , a Biden se le extirpó una lesión del pecho, que posteriormente dio positivo para carcinoma basocelular. En aquel momento, el Dr. Kevin O’Connor, quien fue médico de Biden en la Casa Blanca, declaró que “se extirpó con éxito todo el tejido canceroso” y que Biden continuaría con la “vigilancia dermatológica”.

El carcinoma basocelular es el tipo más común de cáncer de piel. Es de crecimiento lento y generalmente curable.

En mayo, a Biden le diagnosticaron una forma agresiva de cáncer de próstata que hizo metástasis en los huesos. Posteriormente, Biden declaró a CNN que comenzó a tomar pastillas para tratar el cáncer.

“La expectativa es que podremos superar esto”, declaró Biden a CNN . “No está en ningún órgano, está en… mis huesos están fuertes, no ha penetrado. Así que me siento bien”.