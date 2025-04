Adiós al “papa del pueblo”: La emotiva despedida de Biden tras la muerte de Francisco

(CNN) — El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó la pérdida del papa Francisco en una declaración el lunes, llamando al difunto pontífice, “el papa del pueblo – una luz de fe, esperanza y amor”.

“Es con gran tristeza que Jill y yo nos enteramos del fallecimiento de Su Santidad el Papa Francisco. No se parecía a ninguno de los que le precedieron“, señaló.

“El Papa Francisco será recordado como uno de los líderes más consecuentes de nuestro tiempo y yo soy mejor por haberlo conocido”.

Biden, el segundo católico en ocupar la presidencia de Estados Unidos después de John Fitzgerald Kennedy, elogió al papa Francisco por su labor de ayuda a los marginados y en temas como la búsqueda de la paz y la lucha contra el cambio climático.

“Durante décadas, sirvió a los más vulnerables en toda Argentina y su misión de servir a los pobres nunca cesó”, continuó.

