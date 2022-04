(CNN) – Este martes, en una rueda de prensa en New Hampshire, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó no estar seguro de si viajará a Ucrania. “La respuesta es que no lo sé”, consignó ante los periodistas luego de sus comentarios sobre la infraestructura y luego agregó: “He estado en Ucrania muchas veces, pero no he estado allí recientemente“.

“Más que cualquier otro, soy el único que ha hablado con la Rada dos veces“, dijo, refiriéndose al parlamento unicameral de Ucrania, compuesto por 450 diputados.

Anteriormente, la Casa Blanca había informado que no hay planes para que el líder estadounidense viaje a Ucrania, pero agregó que, si los hubiera, es poco probable que anticipen el vuelo debido a preocupaciones de seguridad.

“Si alguien fuera a ir”, dijo Psaki a los periodistas el lunes, agregando que “no detallaríamos desde aquí ni en ningún otro lugar del gobierno, por razones de seguridad”. No obstante, en horas de este martes el mandatario sí manifestó que planea enviar más artillería de apoyo a las fuerzas ucranianas.

El jueves pasado, Biden dijo que todavía estaba trabajando con su equipo para determinar si debería enviar a un miembro de alto rango de su administración a Ucrania, lo que sería una muestra de apoyo potencialmente dramática hacia la nación que actualmente es atacada por Rusia.

Desde que las fuerzas rusas se retiraron de la región que rodea a Kiev, varios líderes occidentales se dirigieron a la capital ucraniana para demostrar su apoyo. De hecho, el primer ministro británico, Boris Johnson, realizó una visita sorpresa a Kiev a principios de este mes.