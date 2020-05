VIDEO RELACIONADO – Toque de queda y llamado a la Guardia Nacional en Estados Unidos (01:34)

Según una encuesta publicada este domingo por el diario Washington Post y la cadena ABC, el candidato a la presidencia Joe Biden lidera la intención de voto entre los estadounidenses frente al actual mandatario Donald Trump para las elecciones de este 3 de noviembre.

Biden es el favorito a nivel nacional, con un apoyo del 53% frente al 43% que tiene Trump. Un notable aumento respecto de dos meses atrás cuando les separaban dos puntos porcentuales, a favor del ex vicepresidente de Barack Obama.

No obstante, en cuanto a la pregunta sobre la voluntad de sufragio, sólo el 51% asegura que efectivamente irá a votar por Biden, frente al 46% de su opositor.

En tanto, este domingo Biden se refirió a las manifestaciones antiraciales que se han desatado en diversas ciudades de Estados Unidos a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd.

“Somos una nación con dolor, pero no podemos permitir que este dolor nos destruya. Somos una nación con rabia, pero no podemos permitir que la rabia nos consuma. Somos una nación exhausta, pero no podemos permitir que el cansancio nos derrote”, dijo el candidato presidencial.

Luego, añadió: “Toda persona de conciencia puede comprender la crudeza del trauma de que la gente de color experimenta en este país, desde indignidades diarias a violencia extrema, como el asesinato horrible de George Floyd”.