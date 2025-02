Jennifer Hermoso declara en el juicio contra Luis Rubiales: “Un beso no deseado manchó uno de los días más felices de mi vida”

Rubiales está acusado de un cargo de agresión sexual y otro de coacción por el incidente, que ocurrió durante las celebraciones por la victoria de España en la Copa Mundial Femenina en agosto de 2023.

(CNN) – La ganadora de la Copa del Mundo femenina Jennifer Hermoso dijo que un beso no deseado del expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales “manchó uno de los días más felices de mi vida” en el primer día de su juicio en Madrid.

Rubiales está acusado de un cargo de agresión sexual y otro de coacción por el incidente, que ocurrió durante las celebraciones por la victoria de España en la Copa Mundial Femenina en agosto de 2023.

Los fiscales piden una pena de dos años y medio de prisión para Rubiales.

Hermoso testificó en el juicio el lunes, y Rubiales lo hará el 12 de febrero. Se espera que el juicio dure hasta el 19 de febrero.

“Sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre ni debe ocurrir en ningún ámbito laboral o social”, afirmó Hermoso ante el tribunal de la capital española.

“Me sentí poco respetada. Fue un momento que manchó uno de los días más felices de mi vida y en ningún momento busqué ese acto ni lo esperé”, añadió.

“Hasta hoy parece que mi vida ha estado en stand by, honestamente no he vivido libremente”, afirmó la futbolista de 34 años.

El beso fue captado en cámara durante la ceremonia de entrega de medallas y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

En varias ciudades españolas se produjeron protestas con manifestantes que querían poner de relieve la continua prevalencia de una cultura de misoginia en el deporte, así como en la sociedad española en general.

En respuesta, Rubiales, de 47 años, dijo que el beso había sido “mutuo”, aunque Hermoso siempre ha negado que ese sea el caso.

El lunes, Hermoso también testificó que Rubiales la había presionado para que hiciera una declaración minimizando el incidente en medio de la reacción pública en su contra.

“Y yo le dije que no, que no iba a hacer nada”, relató. “Le dije que lo sentía, pero que no lo iba a hacer”.