¿Lavado de activos? A qué se debería el interés de Jeffrey Epstein por los videojuegos como Call of Duty y World of Warcraft

Elon Musk asegura que el lavado de dinero en World of Warcraft fue real, mientras que en el caso de Call of Duty, las conversaciones de microtransacciones datan de 2013, mismo año en que Black Ops 2 las introdujo por primera vez en la franquicia.

Hace algunas semanas el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de documentos desclasificados del caso Jeffrey Epstein. Dentro de las varias vinculaciones, los archivos mencionan a numerosas figuras influyentes del área de los videojuegos.

Los archivos demuestran que el multimillonario tenía intereses en el mundo del gaming y las economías virtuales. En su listado, aparece Bobby Kotick, quien de 1991 a 2023 fue director ejecutivo de Activision Blizzard, creadora/desarrolladora de World of Warcraft y actual distribuidora de Call of Duty.

Especulación de lavado de dinero

Además de las más de 300 menciones de Bobby Kotick, en el listado aparece Steve Bannon, quien de 2005 a 2007 (años antes de convertirse en asesor de Donald Trump) dirigió una compañía llamada Internet Gaming Entertainment, la cual se dedicaba a la venta de oro virtual de World of Warcraft por dinero real.

Aparte del contacto entre Bannon y Epstein, en los archivos desclasificados se descubrió que este último se creó una cuenta del juego. Esto debido a un correo automático que envía Blizzard al hacerse una cuenta por primera vez.

En redes sociales diversos usuarios comenzaron a especular la posibilidad de que la cuenta se usara, en conjunto con la empresa de Bannon, para lavar dinero mediante oro de World of Warcraft, ya que al transferirse entre distintas personas se podría dificultar el rastreo y venderse de forma limpia posteriormente.

Bajo esta misma línea, el fundador de SpaceX, Elon Musk, acusó mediante su cuenta de X que “Bannon estaba usando el oro de Warcraft como medio para lavar dinero ilegal para criminales”.

Bannon was laundering money for evil people https://t.co/1WkomaNT0i — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026

Impulso de microtransacciones

Con el paso de los años Epstein habría mostrado interés en este tipo de sistemas, ya que entre los mensajes que intercambiaba con Kotick, este último recibió una invitación a la isla para conversar en 2012.

“Qué amable de tu parte ofrecerte. No creo que se ajuste a la agenda. Fue un placer estar contigo y tu equipo de expertos”, respondió Kotick. Sin embargo, un año después, Jeffrey comentó por email que él y “las chicas” verían a Elon Musk en SpaceX y que luego las “llevaría a Bel Air”. En ese momento, el exdirector de Activision contestó: “Avísame a qué hora”.

En la discusión acerca de generar dinero en videojuegos, Kotick respodía a Epstein: “Los premios de este tipo son una buena idea, pero la clave está en ofrecer recompensas tangibles. Aprender a leer debería tener beneficios concretos, como minutos de celular, créditos para iPhone u objetos virtuales en juegos”.

Los mensajes datan de 2013, mismo año en que Black Ops 2 introdujo por primera vez las microtransacciones en la franquicia.

En el hilo, el inventor Pablos Holman, indicó: “Estoy totalmente a favor de adoctrinar a los niños en una economía. Tienes que amar cómo su (visión) de ‘recompensas del mundo real’ son ‘objetos virtuales en juegos’”.