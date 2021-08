En la jornada de este lunes, la ex presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, publicó un mensaje de ayuda desde la cárcel donde se encuentra, debido a la delicada situación de salud que sufre.

La ex mandataria interina se encuentra en el Penal de Miraflores por el caso golpe de Estado que provocó la renuncia del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. Actualmente, Áñez se encuentra detenida bajo las denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo, durante la crisis social del 2019.

“Ya no quiero vivir“, dice el mensaje de la ex presidenta.

“Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando“, termina el recado de Áñez.

Este se dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, la cual agrega que “sufre de forma permanente. Cada 10 minutos ingresa alguien a su celda, a espiar, a preguntar o no se sabe a qué. Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer: Si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido”.

Cabe recordar que la expresidenta sufre de hipertensión arterial y síndrome ansioso depresivo.