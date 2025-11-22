Por “intento de romper tobillera electrónica”: Bolsonaro es arrestado en su domicilio ante sospechas de intento de fuga

La Policía Federal arrestó al exmandatario en su domicilio de la capital brasileña, tras la autorización del Tribunal Supremo y en el marco de la sentencia que lo condenó a 27 años de prisión por conspirar para mantenerse en el poder.

(CNN/CNN Chile) — El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue detenido este sábado en su domicilio en Brasilia, apenas días antes de que comenzara a cumplir una condena de prisión por encabezar un intento de golpe de Estado, según informó CNN Brasil, afiliada de CNN.

La Policía Federal señaló en un comunicado que ejecutó una orden de arresto preventivo solicitada por la propia institución y autorizada por el Tribunal Supremo. De acuerdo con los antecedentes consignados en la resolución judicial, las autoridades detectaron a las 00:08 de este sábado una “violación del equipamiento de monitoreo electrónico” que portaba el exmandatario.

El documento firmado por el juez Alexandre de Moraes sostiene que la información “confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”.

Según fuentes citadas por CNN Brasil, una vigilia organizada por su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, frente al complejo donde reside el exjefe de Estado, habría motivado la solicitud de la medida cautelar.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel a comienzos de este año por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde entonces, cumplía arresto domiciliario. La sentencia fue respaldada por cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema.

Además de la acusación de intento de golpe de Estado, el exmandatario fue declarado culpable de integrar una organización criminal armada, intentar suprimir el orden democrático por la fuerza, promover actos violentos contra instituciones del Estado y dañar bienes públicos durante el asalto a edificios gubernamentales perpetrado por sus simpatizantes el 8 de enero de 2023.

Bolsonaro ha sostenido reiteradamente que todo el proceso judicial en su contra constituye una persecución política.