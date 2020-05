La primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, se encontraba en plena entrevista televisiva cuando un sismo de magnitud 5.8 se registró cerca de Wellington, la capital.

Ardern estaba hablando sobre el levantamiento de las restricciones por el coronavirus cuando se sintió el movimiento telúrico.

“Es una sacudida bastante decente”, dijo la primera ministra.

Ante la pregunta del entrevistador sobre si se encontraba en condiciones para continuar, ella respondió que “estamos bien, Ryan. Parece que estoy en un lugar con estructura segura”.

Su tranquila reacción se hizo rápidamente viral en todo el mundo.

Jacinda Arden is the real Wonder Woman. I would have ran away from that place. A bloody Earthquake. But, then she is from another world.https://t.co/MmcKHRLJfz

— Sudatta (@iSudatta) May 25, 2020