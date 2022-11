(CNN) – Una persona murió y otras 10 se encuentran desaparecidas este sábado, luego de que fuertes lluvias provocaran un deslizamiento de tierra en la isla turística italiana de Ischia.

Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha en la pequeña ciudad de Casamicciola Terme y se están enviando refuerzos desde Nápoles, dijo el Cuerpo de Bomberos italiano, pero las condiciones climáticas están complicando la búsqueda, aseguró el departamento de Protección Civil de Italia a CNN.

Ocho personas habían sido rescatadas hasta este sábado por la noche, hora local, informaron desde el departamento de protección civil.

Las operaciones estaban siendo coordinadas por la prefectura de Nápoles, dijeron las autoridades a CNN, y se espera que continúen durante la noche. Además, setenta bomberos se encuentran actualmente en la isla ayudando con la búsqueda y el rescate, informó el Cuerpo de Bomberos de Italia en un tuit.

Ischia, en el golfo de Nápoles, fue azotada por lluvias torrenciales el sábado por la mañana, que dañaron automóviles, edificios y carreteras.

Los videos e imágenes compartidos hoy por las autoridades locales y nacionales mostraron la destrucción en la ciudad portuaria de Casamicciola Terme.

Landslides have destroyed buildings and left residents cut off on the Italian holiday island of Ischia, authorities say.

Heavy rainstorms and flooding caused several landslides in the town of Casamicciola Terme, around 20 miles off the coast of Naples.https://t.co/ZDy23yRzj0 pic.twitter.com/JEz5y85qca

— Sky News (@SkyNews) November 26, 2022