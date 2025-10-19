Mundo guerra en medio oriente

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza

Por CNN Chile

19.10.2025 / 15:00

La decisión del Ejecutivo ocurre tras una supuesta violación del alto al fuego, algo que Hamás niega.

 (EFE) – Este domingo, el Gobierno de Israel decidió suspender el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye bienes básicos como comida, medicinas o combustible, tras retomar los bombardeos en el enclave, según recogieron distintos medios israelíes.

La Cadena 12 de la televisión israelí aseguró que el Ejecutivo siguió la recomendación del Ejército de paralizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras la escaramuza de esta mañana en Rafah (sur de Gaza), en la que presuntos miembros de la policía de Hamás han mantenido un intercambio de fuego con soldados israelíes, si bien la milicia islamista lo niega.

Noticia en desarrollo…

