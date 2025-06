Israel pone en aislamiento penitenciario a Rima Hassan, eurodiputada francesa, que viajaba en barco con ayuda a Gaza

El grupo de defensa de derechos humanos Adalah denunció que la eurodiputada francesa Rima Hassan y el activista brasileño Thiago Ávila han sido puestos en aislamiento por las autoridades israelíes tras ser detenidos en el marco del operativo contra el buque Madleen de la Flotilla de la Libertad, interceptado en aguas internacionales cuando se dirigía a la Franja de Gaza.

Según informó la abogada de Adalah, Nareman Shehadeh Zoabi, ambos fueron trasladados a distintas instalaciones penitenciarias luego de una visita a los ocho activistas que aún permanecen bajo custodia.

Hassan fue enviada a la prisión de mujeres de Neve Tirza tras escribir “Palestina libre” en una de las paredes de la cárcel de Givon.

Actualmente, se encuentra en una celda con “condiciones higiénicas extremadamente deficientes” y sin acceso al patio.

Por su parte, Ávila fue trasladado a la prisión de alta seguridad de Ayalon, en la ciudad de Ramla, en respuesta a la huelga de hambre que inició dos días después de su detención.

Adalah calificó estas medidas como “una grave violación de los derechos de los activistas” y denunció que constituyen un intento de “presión mental y política”.

La organización exigió que se ponga fin a estas represalias y solicitó la liberación inmediata de los ocho tripulantes, para que puedan continuar con su misión humanitaria o regresar a sus países de origen.

🚨ALERT🚨

EDIT: We have just been informed that Rima has been moved from solitary back to Givon. Thiago remains in solitary.

News as of 6pm Jerusalem time: Thiago Ávila and Rima Hassan are now held in solitary confinement under punitive and inhumane conditions:

Thiago was… pic.twitter.com/jp3hVsdB68

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 11, 2025