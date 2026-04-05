Mundo Irán

Con información de CNN

Israel dice que el rescate de piloto estadounidense subraya la “estrecha cooperación” con Washington

Por Eugenia Yosef y Billy Stockwell

05.04.2026 / 11:20

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El Estado judío también había ofrecido apoyo de inteligencia a las labores de búsqueda y rescate, según dos fuentes israelíes.

(CNN) – Israel elogió los esfuerzos de rescate de Estados Unidos en Irán después de que el presidente Donald Trump anunciara que un aviador herido fue recuperado del país.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que la exitosa operación de rescate fue “otra expresión de la estrecha cooperación entre Israel y Estados Unidos, incluso en los momentos más complejos”.

“Felicito a nuestros socios estadounidenses por el rescate seguro de la tripulación aérea estadounidense”, dijo en un mensaje en video.

Recuerda: Israel pospuso algunos de sus ataques previstos en Irán el viernes para no interferir con las labores de búsqueda y rescate de los dos tripulantes que estaban a bordo del avión de combate derribado, confirmó a CNN un funcionario israelí.

Israel también ofreció apoyo de inteligencia a las labores de búsqueda y rescate, según dos fuentes israelíes.

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