(CNN) — Israel dijo que su ejército lanzó una operación “dirigida” contra Hamás la madrugada del miércoles dentro del hospital más grande de Gaza, Al-Shifa, donde se cree que se refugian miles de palestinos.

Las condiciones en el hospital, que se ha quedado sin combustible y ya no se considera operativo, se han deteriorado rápidamente en los últimos días en medio de intensos combates, y los médicos advirtieron de una situación “catastrófica” para los pacientes, el personal y las personas desplazadas que aún se encuentran dentro.

En un comunicado publicado en línea, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que habían comenzado “una operación precisa y selectiva contra Hamás en un área específica del Hospital Shifa”.

El portavoz de las FDI, Peter Lerner, dijo a CNN más tarde el miércoles que la operación en el hospital Al-Shifa de Gaza estaba “en curso”. La radio israelí informó que, hasta el momento, el ejército no había encontrado indicios de que hubiera rehenes dentro del hospital.

Tanques y vehículos militares israelíes estaban “dentro del patio del hospital Al-Shifa”, afirmó a CNN Khader Al Za’anoun, reportero de la agencia de noticias palestina Wafa.

Soldados israelíes sostuvieron que estaban en los edificios “llevando a cabo operaciones de búsqueda e interrogatorio con los jóvenes en medio de intensos y violentos disparos dentro del hospital“. Añadió que el ejército israelí “está pidiendo a los jóvenes a través de megáfonos que levanten la mano, salgan y se rindan”.

Anteriormente, dijeron que se intercambiaron disparos en el patio del hospital.

En su declaración del miércoles, Israel acusó nuevamente a Hamás de seguir utilizando el gran complejo hospitalario con fines militares, lo que, según afirmó, “pone en peligro el estatus de protección del hospital según el derecho internacional”.

Hamás y los funcionarios del hospital han rechazado sistemáticamente las afirmaciones de Israel de que Hamás ha construido un centro de mando debajo del hospital. Los organismos de derechos humanos condenaron enérgicamente el ataque de Israel a Al-Shifa, mientras la Organización Mundial de la Salud y los funcionarios de salud palestinos advirtieron que habían perdido comunicación con el personal dentro del hospital.

La desesperada situación en el hospital Al-Shifa ha desencadenado una nueva protesta internacional por el ataque de Israel a Gaza. La presión internacional sobre el gobierno israelí también se ha intensificado en los últimos días en medio de relatos de circunstancias terribles en otros hospitales de Gaza que carecen de combustible y una grave escasez de alimentos y agua.

El Coordinador de Ayuda de Emergencia de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, dijo que estaba “consternado por el informe de redadas militares en el hospital Al-Shifa en Gaza“.

“La protección de los recién nacidos, los pacientes, el personal médico y todos los civiles debe prevalecer sobre todas las demás preocupaciones. Los hospitales no son campos de batalla”, dijo Griffiths en la plataforma X.

