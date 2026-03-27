Israel ataca una segunda instalación nuclear en Irán: Teherán advierte que “exigirá un alto precio por los crímenes”

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que atacaron una planta de uranio en Yazd. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que la ofensiva “contradice” el plazo ampliado para que Teherán renuncie al control del estrecho de Ormuz.

(CNN) – El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, condenó enérgicamente una serie de ataques israelíes contra instalaciones nucleares en el país el viernes, amenazando con exigir un “ALTO precio por los crímenes israelíes”.

Las fuerzas israelíes atacaron varias instalaciones nucleares iraníes el viernes, incluida una planta de uranio y un reactor de agua pesada en el centro de Irán. Más al oeste, las fuerzas israelíes atacaron dos fábricas de acero en la ciudad de Esfahán, según el medio estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas por un ataque israelí contra una de esas fábricas, informó IRIB el viernes.

Esos ataques se produjeron horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que las tropas estadounidenses retrasarían los ataques contra sitios energéticos en Irán si las autoridades allí reabrieran el asfixiado estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial entre Irán y Omán donde las rutas de navegación se han paralizado en gran medida desde que comenzó el mes pasado la campaña militar estadounidense-israelí contra Irán.

“Israel afirma que actuó en coordinación con Estados Unidos”, publicó Araghchi en X, añadiendo que la ofensiva israelí “contradice” el plazo ampliado de Trump para que Teherán renuncie al control del estrecho.

“Irán exigirá un ALTO precio por los crímenes israelíes”, añadió Araghchi.

El jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, reiteró los llamados a la “contención militar” para “evitar cualquier riesgo de un accidente nuclear” tras los ataques israelíes del viernes.

Las fuerzas israelíes atacan una segunda instalación nuclear en Irán, según el ejército

El ejército israelí atacó una segunda instalación nuclear en Irán este viernes, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), apenas unos instantes después de haber atacado un reactor inicial en el norte del país.

Las fuerzas aéreas israelíes atacaron una planta de uranio en Yazd, en el centro de Irán, informaron las FDI. La instalación es “la única de su tipo donde se procesan materias primas” para el “enriquecimiento de uranio”, añadieron las FDI.

“El ataque a este emplazamiento priva al régimen terrorista iraní de la materia prima necesaria para estos procesos y socava aún más el programa de armas nucleares de Irán”, declararon las FDI.

Más temprano ese mismo día, el ejército israelí atacó el reactor inactivo de Arak —tal como hizo durante su campaña de bombardeos contra Irán en junio—, citando “reiterados intentos de reconstrucción por parte del régimen terrorista iraní”.

El reactor de agua pesada de Arak, en Irán, se encontraba en fase de construcción hasta el año pasado, según el organismo de control nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El agua pesada puede utilizarse para producir plutonio, una vía para la obtención de una posible bomba nuclear.

Por Adam Pourahmadi, Sana Noor Haq, Dana Karni y Lauren Kent. Con información de Eyad Kourdi.