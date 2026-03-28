Israel ataca sitios nucleares iraníes mientras la guerra se intensifica en su cuarta semana

Una persona resultó muerta en el ataque israelí contra el complejo siderúrgico de Isfahán, según medios iraníes, mientras que dos grandes centrales eléctricas que abastecen a dicha planta también sufrieron daños.

(CNN) – Israel lanzó un ataque a gran escala contra sitios nucleares y plantas industriales iraníes tras amenazar con “intensificar y ampliar” sus ataques contra Teherán. Ambas partes muestran escasos signos de contención, incluso con una campaña diplomática en curso.

Israel atacó dos plantas siderúrgicas el viernes por la noche —incluida una en la provincia suroccidental iraní de Juzestán que utiliza material radiactivo—, según informó el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas. Asimismo, resultó afectada una planta de agua pesada en Arak, la cual alberga instalaciones clave para la producción de plutonio. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no reportó riesgos de radiación.

Una persona resultó muerta en el ataque israelí contra el complejo siderúrgico de Isfahán, según medios iraníes, mientras que dos grandes centrales eléctricas que abastecen a dicha planta también sufrieron daños.

Por su parte, la agencia atómica de Irán declaró que una fábrica en la provincia de Yazd —dedicada a la producción de “torta amarilla” (yellowcake), una forma de uranio en polvo concentrado utilizada en el combustible nuclear— fue objeto de ataque, aunque añadió que no se produjo ninguna “liberación de materiales radiactivos fuera de las instalaciones”.

La promesa de Irán: el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que Irán hará que se pague un “alto precio” tras los ataques. A principios de esta semana, medios locales enumeraron una serie de sitios regionales clave —incluyendo plantas desalinizadoras y una central nuclear en los Emiratos Árabes Unidos— como posibles objetivos.

La semana pasada, Teherán lanzó una andanada de ataques contra Dimona, una ciudad israelí situada cerca de una instalación nuclear clandestina, y ha atacado reiteradamente infraestructuras civiles en toda la región, incluyendo el lanzamiento de drones que causaron daños considerables en aeropuertos e instalaciones energéticas de los Estados árabes del Golfo.