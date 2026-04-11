Irán y EE.UU. concluyen primera fase de negociaciones directas en Islamabad con “optimismo” e intercambio de actas

El encuentro cara a cara entre ambas delegaciones, el primero de alto nivel desde la Revolución Islámica de 1979, se extendió por varias horas y continuará con revisión de expertos. Las partes mostraron señales positivas, aunque persisten detalles técnicos por cerrar.

(EFE) – Irán y Estados Unidos finalizaron este sábado en Islamabad la primera fase de sus negociaciones directas con señales de “optimismo” y el intercambio de las primeras actas de acuerdo, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas.

El encuentro, que comenzó a las 16:55 hora local (11:55 GMT) y se extendió hasta cerca de las 19:00, se reanudó tras una pausa para la oración y continuó con una cena de trabajo entre los equipos negociadores.

Histórico encuentro cara a cara

La delegación estadounidense estuvo encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner. Por Irán, el liderazgo recayó en el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el canciller Abás Araqchí. Un alto cargo estadounidense informó que se trató de un “trilateral cara a cara” con participación de Pakistán como mediador.

Este es el primer contacto directo y presencial entre Washington y Teherán desde la firma del acuerdo nuclear de 2015, y la reunión de más alto nivel desde la Revolución Islámica de 1979.

La agencia iraní Tasnim señaló que expertos de ambos países examinan ahora los flecos de la negociación, lo que podría extender el proceso. La televisión estatal iraní no descartó una nueva ronda este domingo.