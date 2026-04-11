Irán exige en Islamabad un alto el fuego “real” que incluya a Líbano y vigila posibles violaciones

(EFE) – La delegación iraní planteó este viernes en Islamabad sus condiciones para avanzar en las negociaciones con Estados Unidos, mediadas por Pakistán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, informó que el jefe de la delegación, Mohamad Baqer Qalibaf, y el canciller Abás Araqchí sostuvieron conversaciones de hasta dos horas y media con la parte paquistaní.

Allí transmitieron “las consideraciones, puntos de vista y demandas de Irán, basadas en ese mismo paquete de propuesta de 10 puntos”.

Condiciones y monitoreo del alto el fuego

Bagaei enfatizó que el alto el fuego debe llevarse a cabo “de manera real” e incluir necesariamente a Líbano, uno de los puntos que Teherán reclama para entablar conversaciones directas con Washington.

Además, advirtió que las Fuerzas Armadas iraníes están atentas a “la más mínima violación” y reaccionarán “de manera firme y rápida”. El portavoz señaló que, salvo las primeras horas de la tregua, no han observado nuevos ataques contra su territorio.

Tanto Irán como Estados Unidos mantuvieron contactos por separado con Pakistán, sin que se produjera aún un encuentro directo entre ambas delegaciones. Las negociaciones continuarán este sábado.