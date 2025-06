Irán e Israel se enfrentan en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Embajadores dijeron que mantendrán ataques

Acusándose mutuamente de violar las leyes internacionales y prometiendo que continuarían sus campañas bélicas, los embajadores de ambos países participaron de la sesión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en un intento por la vía diplomática para terminar con el conflicto.

(CNN) – Los embajadores de Irán e Israel ante la ONU se enfrentaron hoy durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, acusándose mutuamente de violar las leyes internacionales y prometiendo continuar con sus campañas.

Mientras el conflicto entre Israel e Irán entra en su segunda semana, el consejo convocó una reunión de emergencia para discutir la situación.

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, dijo que Irán continuará “ejerciendo su derecho a la legítima defensa” durante el tiempo que sea necesario, acusando a Israel y sus aliados de violar el derecho internacional al atacar a Irán y pidiendo al Consejo que actúe.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, que tomó la palabra inmediatamente después de Iravani, acusó al embajador iraní de “hacerse la víctima”.

“¿Cómo te atreves a pedirle a la comunidad internacional que te proteja de las consecuencias de tu propia agenda genocida? No eres una víctima. No eres un diplomático. Eres un lobo disfrazado de diplomático, y ya no podemos fingir lo contrario”, dijo.

“Israel no se detendrá. No hasta que se desmantele la amenaza nuclear de Irán, no hasta que se desarme su maquinaria bélica, no hasta que nuestro pueblo y el suyo estén a salvo”, declaró Danon, añadiendo que el ataque israelí se lanzó en la “última oportunidad para impedir que Irán adquiera armas nucleares”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que el conflicto entre ambos países podría escalar rápidamente e instó a la moderación. «La expansión de este conflicto podría provocar un incendio incontrolable. Apelo al fin de los combates y a la reanudación de negociaciones serias», declaró.