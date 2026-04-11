Mundo Conflicto Estados Unidos-Irán

Irán desmiente a Centcom y niega presencia de destructores estadounidenses en el estrecho de Ormuz

Por CNN Chile

11.04.2026 / 15:46

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Teherán rechazó las afirmaciones del Comando Central de EE.UU. sobre el despliegue de dos buques para retirar minas, mientras ambas naciones negocian un acuerdo de paz en Pakistán. El portavoz militar iraní aseguró que la iniciativa para el tránsito sigue en manos de sus Fuerzas Armadas.

(EFE) – Irán negó categóricamente este sábado las declaraciones del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom), que informó sobre el despliegue de dos destructores en el estrecho de Ormuz para retirar minas colocadas por la República Islámica durante la guerra.

“Se desmiente enérgicamente la afirmación del comandante del CENTCOM sobre el acercamiento y la entrada de embarcaciones estadounidenses” , declaró el coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Comando General Central Jatam al Anbia, según la televisión estatal iraní.

Negociaciones paralelas en Islamabad

El vocero castrense enfatizó que la iniciativa para el tránsito de cualquier buque sigue en manos de las Fuerzas Armadas de Irán. El anuncio de Centcom coincidió con el inicio de las negociaciones de paz entre ambas potencias en Islamabad, mediadas por Pakistán.

Según el comando estadounidense, los destructores USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy habrían transitado por el estrecho y el golfo Pérsico como parte de una misión para garantizar la seguridad del tráfico marítimo.

Irán cerró el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, restringiendo el paso de una vía por donde transita el 20% del petróleo mundial, lo que disparó los precios internacionales del crudo.

La tregua temporal pactada el miércoles abrió la puerta al diálogo directo, pero las tensiones persisten en el terreno. Mientras Washington y Teherán negocian en Pakistán, el control del estratégico paso marítimo sigue siendo un punto de fricción clave.

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